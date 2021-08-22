محافظ القاهرة يكرم أبطال مصر فى أولمبياد طوكيو

جدة - نرمين السيد - كرم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أبطال مصر من أبناء محافظة القاهرة، المتوجين بميداليات أوليمبية فى طوكيو 2020، وهم: فريال أشرف صاحبة ذهبية الكاراتيه، وأحمد الجندى الفائز بفضية الخماسى الحديث، وجيانا فاروق لاعبة الكاراتيه الفائزة بالبرونزية.





وأشاد محافظ القاهرة بإنجاز اللاعبين ووجه التحية لهم على مجهودهم الكبير طوال البطولة والنتائج المميزة التى حققوها.

وأكد عبدالعال، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتكريم أبطال مصر وإطلاق اسم فريال أشرف على واحد من أهم محاور القاهرة، هو أبلغ رسالة على دعمه للأبطال والمتفوقين وتقديره لكل من يرفع اسم مصر عاليًا.

وأكد محافظ، أن التاريخ سيظل يسجل أسمائهم بحروف من نور متمنيًا لهم تحقيق المزيد من البطولات وأن يكونوا سفراء لمصر فى كافة المحافل الدولية.

وأثنى على المدربين والإداريين والذين كان لرعايتهم أكبر الأثر لتحقيق هذه البطولات، موجها تحية خاصة لأسر الأبطال الذين وفروا المناخ المناسب والذى ساعدهم فى حصد هذه النتائج.

ودعا محافظ القاهرة شباب وفتيات مصر لاتخاذ هؤلاء الأبطال قدوة لهم فى العزيمة والإصرار لتحقيق النجاح.

ومنح الأبطال الثلاثة درع المحافظة كما منح هانى السيد قشطة مدرب البطلة فريال أشرف، ومحمد عبدالرجال جودة مدرب البطلة جيانا فاروق، والدكتور أسامة أبوزيد رئيس مجلس إدارة نادى الشمس الذى ينتمى إليه البطل أحمد الجندى، شهادات تقدير وعملات تذكارية تقديرًا للجهد الكبير الذى بذلوه مع أبطال مصر.

حضر التكريم نائبى المحافظ للمنطقتين الشرقية والشمالية، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة، وأسر الأبطال الثلاثة، واللواء بكرى سليم المدير التنفيذى لنادى المقاصة والمشرف العام على البعثة المصرية بطوكيو، ومحمد الضهراوى رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه، واللواء رضا الجندى مشرف الكاراتيه بالاتحاد الرياضى للقوات المسلحة، والعميد وليد الهلالى عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى للكاراتيه، وحسام موسى رئيس منطقة القاهرة للكاراتيه، وخالد عصفور المدير الفنى لنادى الشمس، ووليد عبد الرحمن الملاح رئيس مجلس إدارة الروابط الرياضية، وأحمد عبد العال المدير الفنى للمؤسسة العسكرية.