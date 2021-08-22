/646509/كريستيانو-رونالدو-يقود-الهجوم-المتوقع-ليفنتوس-أمام-أودينيزي-في-الدوري-الإيطالي

يفتتح فريق يوفنتوس موسمه الجديد في بطولة الدوري الإيطالي، بمواجهة أودينيزي، في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب «الفريولي».

وتنطلق صارفة مباراة فريق يوفنتوس وأودينيزي في تمام الساعة السادسة ونصف مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الإيطالي:

ويستعرض دوت الخليج تشكيل يوفنتوس المتوقع لمباراة أودينيزي المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد:

التشكيل المتوقع ليفنتوس أمام أودينيزي

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

في خط الدفاع: خوان كوادرادو – ماتياس دي ليخت – ليوناردو بونوتشي – أليكس ساندرو.

في خط الوسط: رودريجو بينتانكور – آرون رامسي – فيديريكو بيرنارديسكي.

في خط الهجوم: فيديريكو كييزا – باولو ديبالا – كريستيانو رونالدو.

أقيمت العديد من منافسات الدوري الإسباني، اليوم السبت، ويأتي في مقدمتهم، مباراة فريق برشلونة وأتليتك بيلباو، وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

تعادل برشلونة مع أتليتك بيلباو بنتيجة 1/1.

فوز فريق مايوركا على نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس، بهدف دون رد.

تعادل فريقي إسبانيول وفياريال بنتيجة 0/0.

تعادل فريقي فالنسيا وغرناطه بنتيجة 1/1.

إيلاش موريبا

كشفت تقارير صحفية عن دخول، نادى مانشستر سيتى الإنجليزى فى سباق للتعاقد مع إيلاش موريبا لاعب وسط برشلونة.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن السيتى مهتم بالحصول على خدمات اللاعب بعدما أبدى بيب جوارديولا المدير الفنى للسيتى إعجابه بإمكانيات الاعب،ولكن بالمجان بعد نهاية عقده مع برشلونة.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة حدد مبلغ 20 مليون يورو للتخلي عن خدمات اللاعب هذا الصيف، فى ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بضمه هذا الصيف.

وينتهى عقد موريبا في يونيو 2022، ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن ، وهو ماجعل الاعب محور حديث كثير من الصحف الأوروبية .

ولم تتضح الأمور حتى الآن، سواء بقبول اللاعب الرحيل لأي فريق هذا الصيف، أو الانتظار لسيتي الصيف القادم للحصول على مقابل مادي أكبر.

وكان كومان المدير الفنى لفريق برشلونة قد انتقد اللاعب بشكل علني في المؤتمر الصحفي لمواجهة أتلتيك بيلباو، ليرد اللاعب برسالة عبر موقع "إنستجرام" قائلًا:"الكثير من الشائعات ولا أحد يعرف الحقيقة".

قرر نادي مانشستر سيتي الدخول بقوة في سباق التعاقد مع إيلاش موريبا لاعب وسط برشلونة بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني.