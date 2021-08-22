/646506/بالأرقام-خسائر-بالجملة-تضرب-اتحاد-جدة-بعد-السقوط-في-النهائي-العربي

تعرض فريق اتحاد جدة للهزيمة على يد فريق الرجاء المغربي، في المباراة التي جمعتهم مساء أمس السبت، ضمن منافسات نهائي البطولة العربية، والتي انتهت بفوز الرجاء بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 4/4.

ولحقت بفريق اتحاد جدة، عدة خسائر عقب خسارته لنهائي البطولة العربية على يد الرجاء المغربي.

ويستعرض دوت الخليج أبرز الخسائر التي تعرض لها فريق اتحاد جدة عقب الهزيمة التي لحقت به من فريق الرجاء المغربي:

1- الخسائر المالية

فقد فريق اتحاد جدة المبلغ المالي الكبير المرصود للفائز ببطولة العرب، والذي يبلغ 22 مليون ريال، وذلك في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الناددي خلال تلك الفترة.

وكانت إداراة فريق اتحاد جدة تأمل بالفوز باللقب للحصول على المبلغ المالي المرصود للفائز بالبطولة، من أجل دعم صفوف الفريق، عن طريق التعاقد مع عدة اللاعبين.

بالإضافة إلى تجديد عقد البرازيلي برونو هنريكي الذي اقترب بشدة من الرحيل عن صفوف الفريق.

2 – غضب جماهيري

سيطرت حالة من الغضب على معظم جماهير فريق اتحاد جدة، بسبب الخساراة أمام الرجاء المغربي، وفقدانه التتويج بلقب البطولة العربية، والذي عن خزائن العميد منذ 4 سنوات.

وذلك غير حالة اليأس والحزن التي أصابت جماهير اتحادة جدة في أنحاء الوطن العربي.

تمثل خسارة الاتحاد لهذا اللقب، غضب جماهيري عارم، خاصة وأن البعض كان يمني النفس بحصد البطولة، وذلك بعد أن غابت الألقاب عن خزائن العميد آخر 4 سنوات.

تلك الخسارة، ستسهم بنسبة كبيرة في غياب الجماهير عن المدرجات خلال المباريات المُقبلة، فضلاً عن حالة الغضب واليأس التي أصابت الجميع، خاصة بعد التعاقد مع البرازيلي إيجور كورنادو.

المبلغ المالي الكبير المرصود لبطل النسخة والمقدرة ب22 مليون ريال خصوصا في ظل معاناة النادي ماليا واتجاهه لجدولة بعض المستحقات المالية.

3- رحيل المدرب المدرب

طلبت جماهير اتحاد جدة برحيل البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للفريق، حيث أصبح رحيله مطلب جماهيري بشكل لافت للنظر.

ومن المتوقع ان تتخذ الإداراة بعض القرارات الحاسمة خلال تلك الفترة، ولعل ابرزها رحيل مدرب الفريق فابينيو كاريلي.

انطلاق البطولة العربية

في حين تنطلق بطولة كأس العرب للمنتخبات في شهر ديسمبر القادم، على الأراضي القطرية، لتشهد العديد من الدوريات العربية على التوقف، بسبب مشاركة المنتخب الأول في البطولة.

وأكد نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، توقف الدوري في ديسمبر المقبل بسبب مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس العرب للمنتخبات، مشيرا إلى كون كل شيء جاهز قبل انطلاق المسابقة.

ومن المقرر إستكمال باقي المواجهات بالجولة الأولى من الدوري السعودي غدا قبل حسم الترتيب النهائي عقب نهاية المنافسات.

تشكيل اتحاد جدة

جروهي، سعود عبدالحميد، عمر هوساوي، حمدان الشمراني، مهند الشنقيطي، كريم الأحمدي، برونو هنريكي، مورنادو، فهد المولد، عبدالعزيز البيشي، رومارينهو.