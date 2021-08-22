/646505/المقاولون-تعرضنا-لضغطوات-كبيرة-في-بداية-الموسم-ونرفض-بيع-أي-صفقات-للقطبين

أكد محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، ان فريقة نادية تعرض لضغوطات كثيرة في بداية الموسم، في ظل انتشار فيروس كرونا، والذي سبب في غياب 13 لاعب من صفوف الفريق الأول.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وقال محمد عادل في تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس": "المقاولون تعرض لظروف صعبة في بداية الموسم، في ظل انتشار فيروس كورونا، مما أفقدت الفريق عددًا كبيرًا من العناصر، لقد خسرنا جهود 13 لاعبا في بعض المباريات".

وأضاف "بعد ذلك النتائج تحسنت بشكل جيد، ولكن بعد أن فرط الفريق في عدد كبير من النقاط في الدوري".

الأهلي والزمالك

وتابع: "هناك استقرار داخل المقاولون على عدم بيع أي لاعب يحتاجه الفريق، ولذلك نرفض بيع أي صفقة إلى القطبين (الأهلي والزمالك) في انتقالات هذا الصيف، للحفاظ على استقرارنا".

واختتم: "الفريق يحتاج إلى بعض التدعيمات ونسعى لوضع النقاط فوق الحروف بشأن بعض الصفقات خلال الفترة المقبلة".

موقف المقاولون في الدوري

يذكر أن المقاولون العرب يتواجد في المركز الـ10، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 38 نقطة، من أصل 32 مباراة، حقق من خلالها 10 انتصارات، ووقع في فخ التعادل في 8 مباريات، وخسر في 18 مباراة، نجح خط الهجوم في هذا الموسم، من تسجيل 35 هدف، في حين تلقت شباك الفريق 44 هدف.

+نتيجة مباراة المقاولون العرب ومصر المقاصة

انتهت مباراة فريق المقاولون العرب ونظيره مصر المقاصة، بنتيجة 3/2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل المقاولون أمام المقاصة

في حراسة المرمى: أحمد العربى.

في خط الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فاروقا نور الدين، أحمد عبد العزيز زيزو.

في خط الوسط: وسيم النغموشى، عمر سافيولا، أحمد كابوريا.

في خط الهجوم: لويس إدوارد، أحمد داوودا، أحمد حسن مكى.

وعلى مقاعد البدلاء كل من: محمود أبو السعود، أحمد مجدى، محمد حمدى زكى، عبد الرحمن فاروق، محمد مجلى، أحمد شكرى، هيثم الجوينى، خالد الحسينى.