/646503/النائب-أحمد-السجيني---قانون-السايس--يقضي-على-فوضى-أنتظار-السيارات-بالشارع-فيديو

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على الجدل المثار حول تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع رقم 150 لسنة 2020، والذي يعرف باسم "قانون السايس"، في محافظة الجيزة، مشيرا إلى أن القانون يتضمن 9 مواد استغرقت عام ونصف، بهدف القضاء على حالة الفوضي المتعلقة بإشكالية انتظار المركبات في الشوارع، إلى حالة منظمة .

دوت الخليج يرصد تعليق المهندس أحمد السجيني بشأن تطبيق قانون السايس

قانون تنظيم انتظار السيارات

وأوضح النائب أحمد السجيني، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "تحت الشمس" ، الذي يذاع عبر قناة "الشمس"، "أن قانون السايس أو تنظيم انتظار المركبات ، “إنه بدل ما يركن عربيته وبيدفع فلوس لناس خارج إطار القانون ويخضع لحالة من الابتزاز بطريقة أو بأخرى، فهذه الممارسة أو هذا المشهد سوف يزول بأليات مختلفة، وفي شركات عرضوا في بعض المحافظات أن الساعة تكون بجنيه".

قانون السايس

وأضاف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارةالمحلية بمجلس النواب، "اللي بيرفضوا القانون هما الناس اللي مستفيدة منه، وأنا مش هسميهم بلطجية لأن منهم ناس كويسة عايزين يسترزقوا فقط، والقانون يحاول القضاء على فوضى ركن السيارات بالشارع، وعلى الجهات الإدارية تحديد الطرق التي يتم تطبيق التشريع بها، ونسعى لأن يوفر المواطن من خلال القانون توفير ما يدفعه للسايس في الشارع بطرق غير شرعية، وده مش اختراع مصري".