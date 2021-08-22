/646502/ممارسة-الحرام--وزواج-عرفي--كواليس-حبس-ربة-منزل-جمعت-بين-زوجين-في-15-مايو

زوجة بلا مشاعر إنسانية إتجاه العشرة، انتهزت غياب زوجها عن المنزل فقامت بالاتصال بعشيقها لزيارتها لممارسة الحرام على فراش الزوجية بورقة زوج عرفي في 15 مايو، ولكن القدر يشاء أن يكشفها زوجها أثناء رجوعه من عمله، والذي فوجئ بزوجته عارية في أحضان عشيقها على سريره.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على ربة منزل وعشقيها بـ15 مايو

وأمرت نيابة 15 مايو، مساء أمس السبت 22 سبتمبر 2021، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما جمعت بين زوجين، كما قررت سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

البداية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من عامل، يفيد بضبط زوجته "منى.أ" ربة منزل، عارية فى أحضان عشيقها على فراش الزوجية، موجها لها تهمة الزنا، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبسؤال الزوج أمام جهات التحقيق عن الواقعة، أكد أنه عاد من عمله مبكرا بعد استئذانه من مالك العمل، وفور دخوله الشقة شاهد زوجته عارية في أحضان عشيقها، واعتدى عليهما بالضرب وتمكن العشيق من الفرار.

التواصل الإجتماعي «فيسبوك»

وبعد مواجهة الزوجة بتاهامات زوجها، قالت أمام رجال المباحث إنها عرفت صديقها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتوطدت العلاقة بينهما لدرجة العلاقة العاطفية، ثم تطورت إلى علاقة غير شرعية وممارسة الجنس، داخل عش الزوجية في أوقات وجود الزوج فى عمله، وأخرجت عقد زواج عرفي يثبت زواجها من عشيقها أمام رجال المباحث.

وبعد تقنين الإجراءات نجح رجال المباحث في إلقاء القبض على العشيق، وبمواجهته باعترافات المتهمة أيدها وأنه متزوج عرفيا من المتهمة.

وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيقات.