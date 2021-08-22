/646500/بالأرقام-ماذا-قدم-النني-أمام-تشيلسي-مع-ارسنال

يلتقى اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز ارسنال مع تشيلسي، والذي يتواجد بها الفرعون المصري محمد النني في صفوف الفريق المدفعجي، وفي الجانب المقابل يتواجد الدولي المغربي حكيم زياش.

وشارك الدولي المصري مع فريقة ارسنال امام تشيلسي في مختلف البطولات الإنجليزية والأوروبية التي جمعت الفريقين في الفترة التي تواجد فيه النني في صفوفو المدفعجية في لقاء وحيد وشارك بشكل أساسي في المباراة بالدوري.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

أرقام النني أمام تشيلسي

نجح محمد النني في الاستحواذ على الكرة بنسبة 3.3 %، أمام تشيلسي، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 90 %.

وفاز النني في المراوغات مرة واحدة فقط، ولم يفقد الاستحواذ على كرته، ولم يصوب أي تسديدة طوال اللقاء.

موعد مباراة ارسنال وتشيلسي

تنطلق صافرة بداية مباراة ارسنال وتشيلسي، في الساعة الخامسة والنصف مساء، في لقاء قمة الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد معقل الفريق المدفعجي.

انتقال الدولي المصري محمد النني لصفوف فريق ارسنال الإنجليزي، في انتقالات صيف 2016، قادم من صفوف فريق بازل السويسري، بعد تقديم آداء مبهر أثار كبار اندية أوروبا في تلك الفترة، ليخطفة فريق المدفعجية.

وستذاع المباراة على قناة «بي إن سبورتس بريميوم HD1»، بتعليق التونسي رؤوف خليف.

التشكيل المتوقع لفريق ارسنال

حارس المرمى: بيرند لينو. خط الدفاع: كالوم تشامبرز، بن وايت، بابلو ماري، كيران تيرني. خط الوسط: ألبرت لوكونجا، جرانيت تشاكا، وأمامهما الثلاثي نيكولاه بيبي، سميث رو، بوكايو ساكا. خط الهجوم: جابريل مارتينيلي

التشكيل المتوقع لفريق تشيلسى

حارس المرمى: إدوارد ميندي. خط الدفاع: تشالوباه، أندرياس كريستينسين، أنتونيو روديجير. خط الوسط: سيزار أزبلكويتا، جورجينيو، ماتيو كوفاسيتش، ماركوس ألونسو. خط الهجوم: ماسون ماونت، كاي هافيرتز، روميلو لوكاكو.

ويترقب مسؤولو نادي بشكتاش التركي الموقف النهائي للنني مع آرسنال وإمكانية خروجه من النادي اللندني وضمه نهائياً إلى صفوف بشكتاش.

النني مع بشكتاش

وسبق أن لعب النني في صفوف بشكتاش على سبيل الإعارة موسم 2019 – 2020 قبل العودة مجدداً إلى صفوف آرسنال.

وجلس النني على مقاعد البدلاء في لقاء فريقه آرسنال ضد مضيفه برينتفورد بالجولة الأولى من عمر الدوري الإنجليزي ولم يشارك في المباراة التي انتهت بهزيمة الجانرز بثنائية دون رد.