/646499/لجنة-تخطيط-الأهلي-تطرح-ومحمد-بسام-يوقع-للاتحاد-السكندرى

كشف الإعلامى كريم خطاب عبر برنامجه بى أون تايم المذاع على أون تايم سبورت أن محمد بسام حارس مرمى نادى طلائع الجيش وقع على عقود انتقاله إلى نادى الاتحاد السكندري بداية من الموسم القادم.

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وأوضح كريم أن محمد بسام وقع بالفعل على عقود انتقاله إلى نادي الاتحاد السكندري بداية من الموسم القادم لكن إذا تواجد عرض رسمي من النادى الأهلى للتعاقد معه سوف يطلب فسخ التعاقد مع الفريق السكندرى من أجل الانتقال إلى القلعة الحمراء.

وتابع أن مصدر داخل النادى الأهلى أكد أن لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء عادت وطرحت اسم محمد بسام لضمه خلال الميركاتو الصيفى الحالى ليكون بديلاً لمحمد الشناوى خاصة بعد الإستقرار على إعارة الحارس الشاب مصطفى شوبير.

وكان بيتسو موسيمانى قد أبدى إعجابه بإمكانيات بسام خلال مباراة طلائع الجيش الاخيرة والتى انتهت بتعادل فريقه بنتيجه 0/0 فى المباراة التى أقيمت مساء يوم الثلاثاء الماضي. .

وتحدث حسين لبيب عن أزمة محمود جنش حارس الفريق قائلا: "الحارس انفعل بعد علمه بوجوده بديلا في لقاء سيراميكا كليوباترا، وبعدها قرر كارتيرون استبعاده تنفيذا لمبدأ الثواب والعقاب".

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وأضاف: "لن نسمح لأي لاعب بالخروج عن الالتزام، ولن نعلن عن حجم العقوبة الموقعة على جنش في وسائل الإعلام لكننا لن نسمح بالخطأ من أي لاعب".

أشرف بن شرقي

صرح لبيب “هناك نقطتي خلاف مع أشرف بن شرقي سيتم حسمها في جلسة تفاوض رسمية، لم نجلس معه وسيتم عقد جلسة معه عقب حسم الدوري”.

أزمة اتشيمبونج

أكد لبيب : “نتفاوض مع أتشيمبونج لحل أزمته قبل جلسة الاستماع المحدد لها 10 سبتمبر، ولم نتلق أي مخاطبات بشأن خصم نقاط من رصيد الزمالك”.

وتحدث لبيب أيضاً عن موقف اللجنة وترشحه للإنتخابات

وقال: “حسب ما ينصه القانون لا بد من تسليم الزمالك 25 نوفمبر القادم، هناك جلسة سيتم عقدها مع وزير الشباب والرياضة لمناقشة وضع الانتخابات القادمة والتي ستقام وفقا للائحة الاسترشادية”.

وتابع: “سأعلن عن موقفي من خوض الانتخابات القادمة مع أول يوم لفتح باب الترشح”.

وبشأن احتمالية عودة مرتضى منصور رئيس النادي الأسبق إلى منصبه بحكم قضائي ، قال لبيب:”إذا ما أقرت المحكمة عودة مرتضى منصور سنطبق القانون فورا، جئنا بتكليف رسمي ويكفينا فخرا وجودنا في الزمالك”.

وأثنى لبيب على أداء لاعبى الفريق خلال المباريات الأخيرة وأكد "تعاهدنا على الفوز بالمباراتين المقبلتين، وسنخوض مباراة الإنتاج الحربي المقبلة كأنها مباراة نهائية، ونسعى لإسعاد الجماهير لأنهم لم يفرحوا منذ فترة".

وشدد على أن النادي لم يتلق أي مخاطبات تفيد بخصم نقاط من رصيده في الفترة الحالية بمسابقة الدوري المصري.