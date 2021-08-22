/646498/الزوج-أصابها-بعاهة-مستديمة--ربة-منزل-في-دعوى-طلاق-أمام-محكمة-الاسرة-بالسلام

أوضحت محكمة الأسرة بالسلام، حيثيات حكمها الصادر بقبول دعوى "ربة منزل" بتطليقها للضرر من زوجها الذى اعتاد التعدى عليها بالضرب محدثا لها اصابات بالغة منها "عاهة مستديمة جهاها و كسر فى ذراعها"، حتى ولدة الصغير لم يسلم منه فاصابه بـ«تبول لاإرادى»، من الحالته النفسية السيئة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الحكاية

تفاصيل الدعوى البداية عندما قامت "ربة منزل" برفع دعوى أمام محكمة الأسرة بالطلاق للضرار من زوجها الموظف بإحدى الشركات الخاصة واكملت انه اعتاد ضربها بعد الأسبوع 3 من الزواج بها لعد اهتمامها بوالدته خلال زيارتها واوضحت إنها تزوجت منذ 10 سنوات «زواج صالونات»، وانها تركت له البيت و ذهبت الى بيت والدها وعندما علمت بأنها حامل تدخل الأقارب وتم الصلح بينهما، وقررت بعد إنجابها طفلها الذى يبلغ من العمر 9 سنوات عدم الإنجاب منه مرة ثانية بسبب سوء معاملته لها.

وأكملت الزوجة :« ان اخر مشاجرة بينهم، سبب لها زوجها جرح قطعى فى الوجة «عاهة مستديمة» إضافة إلى كسر ذراعها نتيجة إلقائها أرضًا، وقامت بتحرير محضر له فى القسم بذلك.

تبول لا إرادي

وكان يحدث هذا كله اما طفلهما الذى اصيب بـ«تبول لاارادى» بسبب الحالة الانفسية السيئة والاضطراب الذى كان يعيش فيه، كما قالت امة انها خائفة بشدة على ابنها وانها بدأت تلاحظ انه أصبحت تصرفاته غير طبيعية مقارنة بالأطفال فى عمره.