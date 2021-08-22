رسمياً.. مانشستر يونايتد يمدد عقد جيمس جارنر وإعارته لـ «نوتنجهام فورست»

/646496/رسميا-مانشستر-يونايتد-يمدد-عقد-جيمس-جارنر-وإعارته-لـ-نوتنجهام-فورست

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي،فى بيان رسمى اليوم الأحد، تمديد عقد لاعب الفريق جيمس جارنر، بعقد يمتد لـ 3 مواسم مقبلة مع خيار التمديد عامًا إضافيًا، وذلك قبل إعارته فى الموسم الجديد.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وقال مانشستر يونايتد فى بيانه الرسمى” جيمس جارنر وقع اليوم عقدًا جديدًا مع مانشستر يونايتد حتى عام 2024 مع خيار لمدة عام إضافي، وسيقضي موسم 2021/22 على سبيل الإعارة في نوتنجهام فورست، نتمنى لك مزيدًا من التوفيق”

يذكر أن جارنر كان معاراً لفريق وتنجهام الموسم الماضى ، وخاض معهم 20 مباراة وسجل 4 أهداف خلالها، ليتم تمديد إعارته عامًا آخر.

ويحل فريق مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ساوثهامبتون الإنجليزى فى الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب "سانت ماري"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

وكان مانشستر يونايتد قد حقق فوزا عريضا على ضيفه ليدز يونايتد بخمسة أهداف مقابل هدف فى الجولة الأولي، فيما خسر ساوثهامبتون من مضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتنطلق اليوم العديد من المباريات المهمة فى مختلف دوريات العالم ، أبرزها قمة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي وهى مواجهة ينتظرها عشاق البريميرليج، واستعدادات قوية قبل انطلاقة الجولة الـ 33، من قبل الفريق الثالث (غزل المحلة، وادي دجلة، البنك الأهلي، الإسماعيلي) المهدد بالهبوط في الدوري المصري الممتاز، بجانب أسوان والإنتاج الحربي.

الدورى الإنجليزى

آرسنال×تشيلسي–5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ساوثهامتون×مانشستر يونايتد – 3 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

وولفرهامبتون× توتنهام–3 مساء

الدورى الأسبانى

ريال سوسييداد× رايو فاليكانو– 5 مساء

أتلتيكو مدريد× إلتشي– 7:30 مساء

ليفانتي× ريال مدريد – 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدورى الإيطالى

أودينيزي× يوفنتوس– 6:30 مساء

بولونيا× ساليرنيتانا–6:30 مساء

نابولي× فينيزيا– 8:45 مساء

روما× فيورنتينا– 8:45 مساء

الدورى الألمانى

هوفنهايم× يونيون برلين– 3:30 مساء

بايرن ميونيخ× كولن– 5:30 مساء

الدورى الفرنسى

ليون× كليرمون– 1 ظهرا

مونبلييه× لوريان– 3 مساء

ستراسبورج× تروا– 3 مساء

رين× نانت– 5 مساء

نيس× مارسيليا– 8:45 مساء

غياب مواجهات الدوري المصري

أما عن الدورى المصرى فلا توجد مواجهات اليوم ، فقد انتهت الجولة الـ 32 وشهدت تصدر نادى الزمالك لجدول ترتيب المسابقة ووصوله إلى النقطة رقم 76، بعد التغلب على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، ليقترب أكثر من التتويج ببطولة الدورى المصرى ، حيث تفصله 3 نقاط فقط عن التتويج بلقب الدوري بشكل رسمي.

كما شهدت الجولة الـ 32 هبوط فريقي الإنتاج الحربي وأسوان، لدوري الدرجة الثانية، قبل جولتين من نهاية المسابقة.

ومن المفترض أن يكون الفريق الثالث الهابط إلى الدرجة الثانية، واحد من الفرق التالية:

غزل المحلة والبنك الأهلي، ووادي دجلة والاسماعيلي.

الفرق المهددة بالهبوط غزل المحلة والبنك الأهلي، ووادي دجلة والاسماعيلي.

ويستعرض دوت الخليج نتائج تلك الفرق في أخر 5 مواجهات:

غزل المحلة: تعادل في مبارتيين وخسر في 3 مواجهات.

البنك الأهلي: حقق الفوز في مباراة وحيدة وتعادل في 4 مواجهات.

وادي دجلة: حقق الفوز في مباراة وحيدة، وتعادل في مباراتيين وخسر في مثلهم.

الاسماعيلي: خسر في 3 مباريات وتعادل في مباراتيين.

ويتبقى لكل فريق منهم مبارياتيين.

يواجه فريق وادي دجلة كل من: سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي.

ويواجه فريق البنك الأهلي كل من: الاتحاد السكندري، والزمالك.