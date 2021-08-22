«الصحة» تحذر: نتوقع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا منتصف الشهر المقبل

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه من المتوقع أن ترتفع أعداد الإصابة بفيروس كورونا منتصف شهر سبتمبر المقبل، مؤكدة أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين قبل الموجة الجديدة الشهر المقبل.
وأوضحت وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن، للإعلان عن سبل التعاون بين مصر ودولة جيبوتى فى مجال الصحة العامة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة ووفد من دولة جيبوتى رفيع المستوى وعلى رأسهم السفير الجيبوتى بالقاهرة، أنه سيتم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالدولة فى الأول من أكتوبر المقبل.
وقالت وزيرة الصحة والسكان، إنه من المستهدف حصول 3 مليون 500 ألف بالجامعات والمعاهد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعمال، على لقاح كورونا.
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