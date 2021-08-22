وزيرة الهجرة تكرم السفير الأرميني تقديرًا لجهوده ودوره في مبادرة ”إحنا المصريين...

السفيرة نبيلة مكرم: المصريون الأرمن جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني لمصر.. ومشاركتهم في احتفالية "حياة كريمة" كانت فاعلة وملموسة

السفير الأرميني: مصر بلدي الثاني وسأظل حريصًا على التواصل وتوطيد العلاقات مع الشعب المصري

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد/ كارين كريكوريان سفير أرمينيا بالقاهرة، وذلك بالتزامن مع انتهاء فترة توليه منصبه.

ورحبت وزيرة الهجرة بالسفير الأرميني، وقدمت خالص الشكر له على جهوده الهائلة التي بذلها خلال فترة تواجده بالقاهرة، وبالأخص دوره فيما حققته مبادرة "إحنا المصريين الأرمن" من نجاح باهر بين شعبي مصر وأرمينيا.

كما أضافت السفيرة نبيلة مكرم أن "المصريين الأرمن" جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني المصري ولعبوا دوراً مهمًا في تاريخ مصر الحديث وما زالوا يساهمون حتى اليوم بشكلٍ مهم في توطيد العلاقات بين البلدين، لافتة إلى مشاركتهم الفاعلة في الاحتفالية الكبرى للمشروع القومي "حياة كريمة" التي أقيمت باستاد القاهرة في منتصف يوليو الماضي بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشادت وزيرة الهجرة أيضًا بالدور الوطني للمصريين الأرمن الذين لم ولن يدخروا جهدًا في مساندة الدولة المصرية في كل الظروف، مشيرة إلى تبرعهم إلى صندوق تحيا مصر لصالح العمالة غير المنتظمة خلال الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا العالمية عام 2020.

من جانبه، أعرب السفير الأرميني كارين كريكوريان، عن عميق شكره وتقديره للوزيرة على حفاوة الاستقبال والتكريم، وأكد أن مصر بلده الثاني وسيظل حريصًا على التواصل وتوطيد العلاقات مع المصريين مهما بعدت المسافات، داعيًا الوزيرة إلى زيارة أرمينيا في أقرب وقت.

وفي ختام اللقاء، قامت وزيرة الهجرة بمنح السفير الأرميني درع تكريم وذلك تقديرًا لدوره وجهوده طيلة فترة توليه مهام منصبه بالقاهرة، مشددة على أنه قدم خلال تلك الفترة مثالاً يحتذى به في الإخلاص والتفاني.