القوى العاملة: تعيين 283 شاباً واستخراج 235 شهادة قياس...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم ، بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 52 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 20 عاملا غير منتظم ، و4506 جنيهات رعاية صحية لـ 22 عاملا ، فضلاً عن تسجيل 86 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بتعيين 283 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1493 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 235 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وقال علي أبو الحسن مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي- إن المديرية تلقت 14 شكوى عمالية ، تم تحويل 6 شكاوى منها للقضاء ، بالإضافة إلى تسوية 4 شكاوى ، وتبقي 4 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة .

وأضاف مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 66 منشأة ، وأسفر عن تحرير 15 محضراً للمنشآت المخالفة.

وأضاف أن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم التفتيش على 245 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، فضلاً عن عقد ندوة توعية عمالية .