الخشت: جامعة القاهرة تتقدم بشكل كبير وسريع نحو وظائف المستقبل

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في مداخلة هاتفية في برامج "مساء dmc" إن الجامعة مهتمة بالتحول إلى جامعات الجيل الرابع التي تقوم على الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا البازغة، مشيرا إلى افتتاح أول كلية للنانو تكنولوجي في الشرق الأوسط، والتي تعتمد عليها وظائف المستقبل وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمعامل والحاسوب فائق السرعة وإعداد وتدريب كوادر متخصصة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة نشرت أول مرجع علمي للنانو تكنولوجي في طب الأسنان من خلال إلسفير الناشر الدولي، ويعد هذا المرجع من أكبر مراجع النشر الدولي في النانو تكنولوجي في طب الأسنان على مستوى العالم.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن دولة صناعية كبرى مثل اليابان تحولت من صناعة السيارات والأجهزة التقليدية إلى التركيز على التقنيات متناهية الصغر "النانو"، مؤكدًا أن الجامعة تتقدم بشكل كبير وسريع نحو وظائف المستقبل وأن حجم المشروعات الكبيرة والضخمة في مصر تخلق فرص وظائف جديدة، وأن المشروعات الجديدة في كل مكان في مصر.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه يتم الآن استحداث عدد من الكليات الجديدة بالجامعة الدولية ومنها كلية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وكلية للذكاء الاصطناعي والروبوت، ومنطقة للتكنولوجيا البازغة ومستلزمات الثورة الصناعية الرابعة، واستحداث منطقة لحاضنات الأعمال، واستحداث حاضنات للإبداع والابتكار.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن التقارير البحثية العالمية ومنها تقرير "اكسفورد إنسايتس" والمركز الكندي لأبحاث التنمية الدولية، أظهروا في تقرير "مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي" تقدم مصر بواقع 55 مركزًا عن ترتيبها في العام الماضي وأرجع التقرير التقدم الذي أحرزته مصر إلى عدة أسباب من بينها التقدم الكبير الذي حدث في جامعة القاهرة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والهندسة والحاسبات.