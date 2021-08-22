اليوم.. قمر المحرم يكتمل بدرا ويزين سماء مصر والوطن العربى طوال الليل

يرصد بسماء مصر والوطن العربى اليوم الأحد 22 أغسطس 2021 اكتمال قمر شهر المحرم 1443 بدرا، حيث سيزين السماء طوال الليل وسيغرب بالتزامن مع شروق شمس الإثنين وهو وقت مثالى للتصوير .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه يمكن القول بأن القمر بدرا طوال الليل ولكن عمليا تطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التى يكون القمر واقعا بزاوية 180 درجة من الشمس، لذلك سوف يصل القمر مرحلة الاكتمال عند الساعة (12:02 مساءً بتوقيت جرينتش) ويكون قطع نصف مدارة حول الأرض خلال هذا الشهر.

القمر سوف يشرق مباشرة بعد غروب الشمس من الأفق الجنوبى الشرقى وأثناء ذلك سيلاحظ أنه قد يكتسى اللون الوردى أو البرتقالى وذلك بسبب مكونات الغلاف الجوى للأرض التى تعمل على بعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجى القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجى الطويل والتى تصل إلى اعيننا ونراها، وهو نفس السبب الذى يجعلنا نرى الشمس الغاربه بلون ضارب للحمرة.

بعد حلول ظلمة الليل سيرصد القمر البدر بجوار كوكب المشترى الذى سيظهر كنقطة ضوئية بيضاء ساطعة للعين المجردة فى حالة اقتران معا وسيترافقان طوال الليل.

من ناحية أخرى، يطلق على هذا القمر تسمية (القمر الأزرق) وهى على نوعين شهرية أو فصلية، فتسمية القمر الأزرق الشهرى تطلق على القمر البدر الثانى عندما يصادف حدوثه بنفس الشهر فى التقويم الميلادي، ثم هناك القمر الأزرق الموسمى - وهو ثالث قمر بدر لأحد الفصول يشتمل على أربعة أقمار بدر.

يعتبر هذا الوقت من الشهر القمرى مثالى لرصد الفوهات المشعة على سطح القمر خلافا لبقية التضاريس التى تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر فى نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد أن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" اكثر الفوهات اشعاعا وهو توقيت مناسب للتصوير الفوتوغرافى .