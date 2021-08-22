وزيرة الصحة: مصر قادرة على إنتاج 18 مليون لقاح كورونا شهريا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر قادرة على إنتاج ما بين 15 مليون إلى 18 مليون لقاح فيروس كورونا شهريا، موكدا أنه مع بداية شهر أكتوبر سيتم الانتهاء من حصول جميع العاملين بالدولة على الجرعتين للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر الصحفى الذى للإعلان عن سبل التعاون بين مصر ودولة جيبوتى فى مجال الصحة العامة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة ووفد من دولة جيبوتى رفيع المستوى وعلى رأسهم السفير الجيبوتى بالقاهرة، أن 700 ألف من العاملين بالقطاع الطبى حصلوا على لقاح كورونا بنسبة 95%.