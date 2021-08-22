أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر قادرة على إنتاج ما بين 15 مليون إلى 18 مليون لقاح فيروس كورونا شهريا، موكدا أنه مع بداية شهر أكتوبر سيتم الانتهاء من حصول جميع العاملين بالدولة على الجرعتين للتطعيم ضد فيروس كورونا.
وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر الصحفى الذى للإعلان عن سبل التعاون بين مصر ودولة جيبوتى فى مجال الصحة العامة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة ووفد من دولة جيبوتى رفيع المستوى وعلى رأسهم السفير الجيبوتى بالقاهرة، أن 700 ألف من العاملين بالقطاع الطبى حصلوا على لقاح كورونا بنسبة 95%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الصحة: مصر قادرة على إنتاج 18 مليون لقاح كورونا شهريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.