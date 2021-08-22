الخشت يستقبل مفتي الجمهورية في لقاء مفتوح مع طلاب جامعة القاهرة

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل بمكتبه، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، على هامش لقائه مع طلاب الجامعة عن "بناء الإنسان وتطوير العقل المصري" وذلك ضمن النسخة الرابعة من معسكر قادة المستقبل الذي تنظمه الجامعة لطلابها في الفترة من 21 أغسطس وحتى 14 سبتمبر 2021 في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب.

يذكر أن معسكر قادة المستقبل يضم 4 أفواج طلابية يستوعب كل فوج منها 100 طالب وطالبة، كما يتضمن المعسكر برنامجًا متميزًا يشمل لقاءات مع قيادات الجامعة وكوكبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء، وفتح حوارات نقاشية مفتوحة مع الطلاب، بما يعزز لديهم لغة الحوار والانفتاح على القضايا المعاصرة وإثراء فكرهم من خلال تفاعلهم مع الضيوف الذين تستضيفهم الجامعة.