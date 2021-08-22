التعليم تستقبل 215 ألف تظلم على نتيجة الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن استقبال 215 ألف تظلم فى مليون و94 ألف ورقة امتحانية منذ الساعة الثالثة عصر الأمس وحتى الآن، منهم 118 ألف طالب ناجح و67 ألف طالب دور ثانى و30 ألف طالب راسب.





وحددت وزارة التعليم، فى بيان، اليوم الأحد، خطوات وتعليمات التظلم على نتيجة الثانوية العامة، منها عدم سداد أية رسوم "لتظلم مجانى" ولا توجـد قيود على عدد المواد المتظلم منها، ومدة التظلم أسبوع يبدأ من السبت 21-08-2021 وحتى الخميـس 26-08-2021، ويتم تحديـد (المادة أو المواد ) المتظلم منها.

وأوضحت الوزارة، أنه لا يجوز التسجيل أكثر من مرة أو التعديل بعد إنتهاء عملية التسجيل، مع ضرورة متابعة الموقع بعد التسجيل للإطلاع على نتيجة طلب التظلم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة، وذلك عبر الرابط التالي:https://tazalom.emis.gov.eg

وأضافت الوزارة: تم الإعلان عن الرابط الإلكترونى لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة مجانا ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى يوم 13 سبتمبر القادم،

وأوضحت أن الفحص يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويا إذا تطلب الأمر.

وتابعت: يتسلم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيا موضحا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.