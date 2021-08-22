عاجل.. الصحة: نسعى إلى تلقيح أكبر عدد من المواطنين خلال الفترة المقبلة

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الدولة تسعى لتلقيح أكبر عدد من المواطنين، خلال الفترة الحالية، حيث من المتوقع أن تتزايد اعداد الإصابات بكورونا خلال النصف الثانى من سبتمبر المقبل.





وأضافت وزير الصحة، فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد، مع نظيرها الجيبوتى، لإعلان تعزيز سبل التعاون الصحى بين البلدين، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنّ مجلس الوزراء أوصى بألا يكون هناك أى عامل فى القطاع الصحى أو القطاع الحكومى لم يحصل على اللقاح. وأشارت إلى أن اللقاح المصرى سيتم توفيره فى الأسواق، اليوم، أو غدًا، حيث يتم إنتاج 15 إلى 18 مليون جرعة شهريا، فضلا عن لقاحات جونسون وأسترازينيكا.

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