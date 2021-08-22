تنمية المشروعات: تمويل 1.249 مشروعًا بقنا بـ29 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا تمويلا لـ1249 مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر بالمراكز الخمسة المستهدفة من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وهى"دشنا، الوقف، فرشوط، قوص، وأبو تشت".





وذكر جهاز تنمية المشروعات، فى بيان، اليوم الأحد، أن إجمالى تكلفة المشروعات بلغت نحو 29.5 مليون جنيه منذ بداية العام الحالى وحتى شهر يوليو، وأتاحت هذه المشروعات 1.587 فرصة عمل لأبناء المراكز والقرى المستهدفة.

وأوضح الجهاز، أن ذلك يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التى تستهدف تطوير الريف المصرى وتحسين البنية الأساسية والخدمات المجتمعية والنهوض بالأوضاع الاقتصادية لأبناء القرى المستهدفة من المبادرة، وتنمية مهارات المواطنين بالقرى والمراكز الأكثر احتياجا وإكسابهم مهارات جديدة تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

من جهته، قال مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بقنا محمود العمارى، إن الجهاز، سلم مؤخرا 4 عقود متناهية الصغر بقيمة 5.3 مليون جنيه لأربع جمعيات أهلية بالمحافظة، وهى جمعية تنمية المجتمع بالعسيرات مركز فرشوط، وجمعية تنمية البيئة والأسرة بمحافظة قنا،وجمعية جنوب الوادى لتنمية المجتمع الزراعى، وجمعية تنمية المجتمع بابو مناع بحرى بمركز دشنا،سيتم من خلالها تمويل ما يزيد على 1.100 مشروع متناهى الصغر ويستفيد منها ما يقرب من 1.200 مواطن.

وأضاف أنه فى مجال الخدمات غير المالية، قام فرع قنا باستخراج رخص مؤقتة ودائمة وتوفيق أوضاع 201 مشروع، واستخراج 163 بطاقة رقم قومى وشهادات التصنيف والمزايا للمشروعات للاستفادة من التيسيرات التى يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 بالإضافة إلى استخراج 182 بطاقة ضريبية وتأمينات اجتماعية كما تم تنظيم دورتين تدريبيتين، لتنمية مهارات ريادة الأعمال استفاد منها 32 متدربا ومتدربة.

وأوضح العمارى أن فرع الجهاز بالمحافظة نظم 11 ندوة لتوعية المواطنين بالخدمات التى يقدمها الجهاز لتشجيعهم على إقامة مشروعات جديدة كما وفر دراسات جدوى استرشادية لنحو 19 مشروعا واستفاد 14 عميلا من خدمات التسجيل بسجل الموردين والسلاسل التجارية المعروفة.