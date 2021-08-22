القنصلية المصرية فى لوس أنجلوس تقيم حفلا لمعرض «الأبد هو الآن»

جدة - نرمين السيد - أقام أحمد شاهين، القنصل العام المصرى فى لوس أنجلوس، حفلاً تعريفياً للمعرض العالمى بعنوان "الأبد هو الآن-Forever is Now" والذى تنظمه مؤسسة Art d'Egypte خلال الفترة من 21 أكتوبر إلى 7 نوفمبر بمنطقة الأهرامات بالجيزة تحت رعاية كل من وزارة الخارجية، ووزارة السياحة والآثار، وهيئة اليونسكو، وعدد من الجهات المصرية والدولية والأجنبية، حيث يهدف المعرض، الذى يشارك فيه عدد كبير من الفنانين والرسامين الدوليين فى مجال الفن المعاصر، إلى الترويج لمصر كوجهة ثقافية متميزة وبلد سياحى آمن.





وألقى القنصل العام أحمد شاهين، كلمة أثناء الحفل أشارت إلى دور الفن فى تشكيل وإثراء الحضارة المصرية القديمة فضلاً عن الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لدعم القطاع الثقافى والسياحى.

ومن جانبه، ألقى الدكتور زاهى حواس وزير الدولة الأسبق لشؤون الآثار وعالم الآثار المصرى، كلمة رئيسية فى الحفل تناولت أبرز المشروعات والإنجازات الوطنية التى حققتها مصر فى العامين الأخيرين فى شتى المجالات.

واستعرض أهم الاكتشافات الأثرية والتطورات الأخيرة الخاصة بافتتاح المتاحف الجديدة ومنها الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصرى الكبير، والتى تضع مصر فى مكانة بارزة على خريطة المتاحف العالمية.

كما قدمت السيدة نادين عبد الغفار، رئيسة مؤسسة Art d'Egypte، عرضاً تفصيلياً للجهود التى تبذلها المؤسسة لنشر والنهوض بالحركة الفنية والثقافية فى مصر من خلال تنظيم معارض فنية متنوعة والاهتمام بشكل خاص بدعم الفنانين الشباب.

واستعرضت عبد الغفار الخطوات الجارية لتنظيم معرض "Forever is Now" المرتقب فى منطقة الأهرامات والتعريف بالفنانين المشاركين فيه، موجهةً الدعوة للحضور لزيارة المعرض خلال شهر أكتوبر المقبل.

وحضر الحفل عدداً كبيراً من الشخصيات البارزة فى مجالات الفنون والمصريات والآثار والسياحة والصحافة والاعلام بدوائر المجتمع الأمريكى. وصرح القنصل العام المصرى أن الحاضرين قد أعربوا عن اهتمامهم بزيارة مصر وشغفهم بالحضارة المصرية وإشادتهم بدور الفن والثقافة المصرية فى التواصل مع المجتمعات والثقافات الأخرى.