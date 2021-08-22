النائب علاء قريطم :زيادة تحويلات المصريين بالخارج ب 3.3 مليار دولار انجاز تاريخى فى عهد السيسى

/646494/النائب-علاء-قريطم-زيادة-تحويلات-المصريين-بالخارج-ب-33-مليار-دولار-انجاز-تاريخى-فى-عهد-السيسى

اعتبر النائب علاء حمدى قريطم ،عضو مجلس النواب ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/ مايو من السنة المالية 2020/2021 بمعدل 13.0%‏ بنحو 3.3 مليار دولار لتسجل نحو 28.5 مليار دولار (مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020) بمثابة انجاز تاريخى لابناء مصر الوطنيين والشرفاء فى عهد ألرئيس عبد الفتاح السيسى.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب علاء قريطم بشأن ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج

حياة كريمة

ووجه " قريطم " فى بيان له اصدره اليوم التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة وللسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج على جهودها الناجحة فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للمصريين بمختلف دول العالم، مشيداً بجهود السفيرة نبيلة مكرم فى اطلاق العديد من المبادرات لربط المصريين بالخارج بمصر واستجابتهم الفورية فى المساهمة والمشاركة فى جميع القضايا الوطنية والمبادرات الرئاسية بصفة عامة والمبادرة الرئاسية التاريخية " حياة كريمة " .

المصريين بالخارج

وقال النائب علاء حمدى قريطم إن مصر اصبح لديها أكثر من 10 ملايين سفير مصرى بالخارج يواجهون بنجاح منقطع النظير جميع التحديات والمخاطر التى تواجهها مصر مؤكداً نجاح المصريين بالخارج فى نسف واحباط جميع الاكاذيب والاشاعات التى تبثها قوى الشر والظلام والارهاب ضد مصر تجدر الاشارة الى أن البيانات اظهرت أن هناك ارتفاعا في تلك التحويلات خلال شهر مايو 2021 بمعدل سنوي بلغ 45.2% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.8مليار دولار خلال شهر مايو 2020).