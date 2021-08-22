/646493/شروط-وطلبات-سيراميكا-للموافقة-على-انتقال-شادي-حسين-للأهلي

نجح مسئولو التعاقدات بالنادي الأهلي في الحصول على توقيع شادي حسين مهاجم نادي سيراميكا كليوباترا، خلال الساعات الماضية، تمهيدا لضم اللاعب خلال فترة الأنتقالات الجارية ، لتدعيم هجوم المارد الأحمر في الموسم الجديد.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وبحسب مصادر خاصة لـ دوت الخليج فإن إدارة نادي سيراميكا أبدت موافقة شفهية على انتقال شادي حسين إلى القلعة الحمراء، بشرط التوصل لاتفاق مادي مناسب، أو الإستفادة من ضم بعض نجوم الأهلي في الصفقة لتدعيم الفريق في الموسم الجديد .

وأشارت المصادر إلى أن إدارة سيراميكا ترغب في ضم مروان محسن أو والتر بواليا مهاجما الأهلي، لتعويض رحيل شادي حسين، وهو الأمر ال>ي تم إبلاغه لمسئولي القلعة الحمراء، لكن لم يصل النادي أي رد حتى الآن.

ويعتبر شادي حسين من العناصر الأساسية في صفوف فريق سيراميكا حيث شارك في الموسم الحالي في 30 لقاء وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصنع مثلهم.

انتهت مباراة الزمالك ونظيره فريق سيراميكا كليوباترا، بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الممتاز.

وبدأت المباراة بضغط من قبل الفريقين، ثم افتتح فريق سيراميكا التهديف، بعد أن سجلوا الهدف الأول في الدقيقة ٤٠ من عمر المباراة، ثم تعادل فريق الزمالك في الدقيقة الأخير من الوقت الأصلي للشوط الأول، ثم أحرز فريق الزمالك الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني عن طريق ركلة الجزاء التي أحرزها أحمد سيظ زيزو.

تشكيل الزمالك

في حراسة المرمى: أبو جبل

في خط الدفاع: حمدي المثلوثي- محمود حمدي الونش- محمد عبدالغني- محمد عبدالشافي

في خط الوسط: طارق حامد- إمام عاشور-أحمد سيد زيزو- محمود عبدالرازق شيكابالا- أشرف بن شرقي

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على معاينة أرضية ملعب ستاد السويس قبل المباراة، وكان قد حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره فريق وادي دجلة بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الممتاز، وانطلق صاقرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد الدفاع الجوي.