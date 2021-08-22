/646492/عبد-السلام-خضراوي-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-وجود-107-آلاف-تظلم-فى-الثانوية-العامة

أكد المهندس عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، أن استقبال 107 الف تظلم للثانوية العامة في 553 ألف ورقة امتحانيه فى أول يوم لتلقى التظلمات يؤكد أن هناك اخطاء فى تصحيح اوراق امتحانات الثانوية العامة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب عبد السلام خضرواي بشأن تظلمات الثانوية العامة

التظلمات

وتساءل النائب عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، قائلاً : إن باب التظلم من الامتحانات سيظل مفتوحاً لمدة أسبوع لتلقي التظلمات، ومن المؤكد ان هذا الرقم سيتضاعف عدة مرات فماذا سيتم فى عملية اعادة تصحيح الاوراق ؟ وهل سيتم منح المتظلمين حقوقهم كاملة ؟.

تظلمات نتائج الثانوية العامة

وطالب المهندس عبد السلام خضراوى من الوزير التدقيق فى تظلمات الثانوية العامة وتحقيق العدالة الكاملة عملية اعادة التصحيح ومنح الطلاب جميع حقوقهم مؤكداً ان الامر يتطلب الكشف بكل صراحة عن كل مايتم فى هذا الملف حتى يطمئن الطلاب واولياء امورهم وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد حددت خطوات وتعليمات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، منها عدم ســداد أية رســـوم ( التظلـــــم مجانــــي ) ولا توجـــد قيــود على عــدد المـــواد المتــظلم منـــها، ومدة التظلـــم إسبـــوع يبــدأ من السبــــت 21-08-2021 م وحتي الخميـــس 26-08-2021 م، ويتــم تحديـــد ( المــــادة أو المــــــواد ) المتظـــلم منهـــا.

وأوضحت الوزارة، أنه لا يجــوز التسجيــــل أكثــــر من مــــــرة أو التعديـــــل بعد إنتــــــهاء عمليــــــة التسجيــــــل، مع ضرورة متابعــة الموقع بعد التسجيــل للإطــلاع على نتيجــــة طلب التظــــلم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة، وذلك عبر الرابط التالي:

https://tazalom.emis.gov.eg

وأكدت الوزارة في بيان لها: تم الإعلان عن الرابط الإلكترونى لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة مجانًا ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى يوم ١٣ سبتمبر القادم.

وأوضحت الوزارة أن الفحص يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويًا إذا تطلب الأمر. وسوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًا موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.