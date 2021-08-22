/646490/العين-والوحدة-في-الصدارة-نتائج-الجولة-الأولى-من-الدوري-الإماراتي

شهدت الجولة الأولى من الدوري الإماراتي للمحترفين لكرة القدم بالكثير من الأرقام والإحصاءات سواء على مستوى الفرق أو اللاعبين، ومن أبرز تلك الأرقام أنها لم تشهد أي تعادلات أو نتائج سلبية، حيث انتهت كل المواجهات السبع بفوز أحد الفريقين.

ويستعرض دوت الخليج أبرز نتائج الجولة الأولى من الدوري الإماراتي:

نتائج الجولة الأولى

واحتل الوحدة المركز الأول في جدول المسابقة بفارق الأهداف بعد فوزه على الفجيرة بأربعة أهداف نظيفة، وكانت نتيجة مباراة عجمان مع النصر هي كبرى المفاجآت في الجولة الأولى، بعد تغلب عجمان على النصر بثلاثية نظيفة، وإهداره أكثر من 4 فرص محققة كان بالإمكان أن تضاعف النتيجة وبات هذا الفوز هو الثاني لعجمان في المباريات الافتتاحية خلال مسيرته بدوري المحترفين وكلاهما على النصر في عامي 2018 و 2021.

كما شهدت الجولة بداية قوية للعين على حساب خورفكان تعطي مؤشرا على إصرار الفريق العيناوي للظهور بشكل قوي، ودخول المنافسة على اللقب في الموسم الحالي، وحافظ الجزيرة حامل اللقب على أدائه المتوازن وانطلاقته من البداية بعد فوزه المستحق على الظفرة، فيما لحق الوصل والشارقة بقطار الفائزين في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع على حساب بني ياس واتحاد كلباء.

واهتزت الشباك 16 مرة في تلك الجولة، وكان الوحدة صاحب النصيب الأكبر في التسجيل برباعية نظيفة، ليحافظ على سلسلة نتائجه الإيجابية في الجولة الأولى من كل موسم حيث لم يخسر في آخر 8 مباريات افتتاحية في الدوري، فقد حافظ على الفوز في 7 وتعادل في واحدة، ولم تستقبل شباكه أهدافا في 6 مباريات من المواجهات الافتتاحية السبع الأخيرة.

أما شباب الأهلي فقد حافظ على سلسلة نتائجه المميزة بالدوري بواقع 10 مباريات متتالية بلا هزيمة، أما الشارقة فقد بدأ مباراته الافتتاحية بالفوز للموسم الثالث على التوالي، وفي المقابل بدأ اتحاد كلباء موسمه للموسم الثالث بالخسارة.

ومن قام الجولة أن الجزيرة كان الأكثر استحواذا على الكرة بنسبة 79 %، فيما كانت اعلى نسبة تسديد على المرمى في الجولة من نصيب الجزيرة والعين وشباب الأهلي بواقع 7 تسديدات، وكان العين هو الفريق الأكثر تمريرا ولمس الكرة داخل منطقة جزاء المنافس بواقع 31 لمسة، وفي المقابل لم يسدد فريق العروبة أو الظفرة أي كرة على مرمى المنافسين، وحافظت 6 فرق على شباكها نظيفة في الجولة الأولى.

اما أبرز هدافي الجولة الأولى فهم لابا كودجو/العين/ وجواو بيدرو بيريرا وعمر خريبين / الوحدة/، ومحمد فراس /عجمان/ بواقع هدفين لكل منهم. وتفوق لياندرو سباداسيو لاعب عجمان في صناعة الأهداف من خلال 3 تمريرات حاسمة، وتلاه محمد المنهالي ظهير الوحدة بواقع تمريرتين حاسمتين ..أما الحارس الأكثر تصدياً في الجولة فهو علي صقر حارس الإمارات الذي تصدى لست كرات، ويليه على الحوسني حارس عجمان، وعبدالله سلطان حارس الظفرة ولكل منهما 5 تصديات ..بينما كان لابا كودجو مهاجم العين صاحب أكبر عدد تسديدات في الجولة بواقع 8 تسديدات، ويليه كل من جواو بيدرو من الوحدة، وكارلوس إدواردو من الأهلي ولكل منهم 5 تسديدات.