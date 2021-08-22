«عبر مراكز التكنولوجية المتنقلة».. استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين بعدد من المحافظات

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وجه قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية مأمورية شملت عدد من السيارات المجهزة «المراكز التكنولوجية المتنقلة»، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح للتيسير عليهم وعدم تحملهم تكاليف ومشقة الانتقال.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مأمورية وزارة الداخلية

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للمواطنين واتخاذ الإجراءات للتيسير عليهم ومساعدتهم في استخراج أوراقهم الثبوتية؛ ونظرا لما تشهده مدينة العلمين الجديدة من مشروعات قومية يقوم بتنفيذها عدد كبير من العاملين واحتياج بعضهم لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي.

كما قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين قاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية المجتمعية بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – سوهاج – الفيوم – بني سويف – المنيا) ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من المواطنين، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

كما تم إيفاد مأمورية تصوير خارجي بمحافظة قنا لاستخراج الأوراق الثبوتية وتجديد بطاقات الرقم القومي لقاطني منطقتي (الكنوز بدائرة قسم شرطة قنا – مُجمع الألمونيوم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي)، وتم إيفاد مأموريات لعدد 5 حالات إنسانية بمحال الإقامة والمستشفيات بكافة المواقع على مستوى الجمهورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

مأموريات خارجية

كما تم إيفاد مأموريات خارجية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد من السيدات (بدائرة مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ – بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية) بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.

وقام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريات خارجية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين بعدد من القطاعات والمؤسسات العلمية والاجتماعية .

ويواصل قسم حقوق الإنسان بالقطاع اهتمامه بتوجيه واستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوى الهمم" بمقر ديوان القطاع لتقديم خدمات القطاع لهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.