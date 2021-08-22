/646488/النائب-أحمد-أباظة-يثمن-توجه-الحكومة-لتطعيم-أعضاء-منظومة-التعليم-بالقاح-كورونا

ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل اول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، توجه الحكومة بجعل لقاح كورونا اجبارى لاعضاء منظومة التعليم بدءا من الطلاب فوق سن 18 عاماً، وكل من له صلة بالعملية التعليمية .

دوت الخليج يرصد تعليق النائب فؤاد اباظة على توجه الحكومة بتطعيم العاملين بقطاع التعليم بلقاح كورونا

فيروس كورونا

وأكد النائب أحمد أباظة ، عضو مجلس النواب، فى بيان له اصدره اليوم الأهمية القصوى لهذا التوجه الحكومى للحد من التداعيات السلبية لفيروس كورونا موجهاً التحية للحكومة على نجاحها فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير لقاح كورونا وبالمجان لجميع المواطنين.

لقاح كورونا

وناشد النائب أحمد فؤاد أباظة الأهالي وأولياء الأمور بتشجيع أبنائهم على تلقي اللقاح المجاني، والتى سيشمل كل أعضاء المنظومة التعليمية حتى سائق السيارة الذي يصل بالأغذية إلى المدارس سيحصل إجباريا على اللقاح، وسيكون التحليل إلزامي لاستمرار المعلمين والأساتذة في عملية التعليم مؤكداً أهمية حرص الجميع على التصدى بكل حسم وقوة لجميع التداعيات السلبية لفيروس كورونا والالتزام التام بجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لفيروس كورونا وفى مقدمتها ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعى