/646486/المغرب-التطوانى-يلجأ-للقضاء-بعد-إقصاءه-من-الكونفدرالية

كشفت صحيفة " أخبارنا" المغربية أن إدارة نادي المغرب التطواني تدرس اللجوء إلى القضاء بعد إقصاء الفريق من المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية من قبل الجامعة الملكية لكرة القدم، وتعويضه بنهضة بركان، بدون سند قانوني حسب زعم ادارة الفريق المغربى .

ويعرض دوت الخليج التفاصيل

وكشف مصدر داخل النادى أن ادارة النادى تخطط لرفع دعوى قضائية لدى محكمة التحكيم الرياضي ضد جامعة الملكية لكرة القدم، وهو الخبر الذي لم يتم بعد تأكيده بشكل رسمي.

وكانت الجامعة الملكية لكرة القدم قد قررت استبدال فريق المغرب التطواني بفريق نهضة بركان، مبررة ذلك بتأخر برمجة مباراة نهائي كأس العرش، وبالتالي وبذلك وقع الإختيار على رابع الدوري المغربي، نظرا لارتباط الجامعة بتواريخ محددة من طرف الكاف وينبغي تقديم لوائح الفرق المشاركة قبلها.

مواعيد مباريات الدورى المغربى

الدفاع الحسني الجديدي ضد يوسفية برشيد على أن تقام المباراة بين الفريقين ضمن في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء

سريع وادي زم ضد المغرب التطواني على أن تقام المباراة بين الفريقين ضمن في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء

نهضة بركان ضد الفتح الرباطي على أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء

الرجاء ضد نهضة الزمامرة على أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء

مواعيد مباريات دولية ودية شتوتجارت ضد أرمينيا بيليفيلد على أن تقام المباراة بين الفريقين ضمن المواجهات الودية في تمام الساعة الرابعة والربع عصرا

أتلانتا ضد مودينا على أن تقام المباراة بين الفريقين ضمن المواجهات الودية في تمام الساعة الخامسة مساء

لايبزيج ضد مونبلييه على أن تقام المباراة بين الفريقين ضمن المواجهات الودية في تمام الساعة السادسة مساء

ماينز 05 ضد ليفربول على أن تقام المباراة بين الفريقين ضمن المواجهات الودية في تمام الساعة السادسة والربع

تريستينا ضد لاتسيو على أن تقام المباراة بين الفريقين ضمن المواجهات الودية في تمام الساعة السادسة والنصف مساء

نومانسيا ضد أتلتيكو مدريد على أن تقام المباراة بين الفريقين ضمن المواجهات الودية في تمام الساعة السابعة مساء

مواعيد مباريات مصر في الأولمبياد الجمعة

على جانب أخر خسر النادي الأهلي نقطتين هامتين في إطار سباقه باللحاق بالزمالك متصدر ترتيب الدوري الممتاز بفارق 8 نقاط ، وأصاب المارد الأحمر لعنة مزدوجة خلال الفترات الماضية وذلك على خلفي التعادل الإيجابي مع البنك الأهلي في أخر اللحظات.

وفقد النادي الأهلي 9 نقاط في الدقائق الأخيرة في المباريات السابقة من مواجهات الدوري الممتاز، لتصيب المارد الأحمر لعنة مزدوجة حيث أعتادت كتيبة موسيماني على فقد نقاط في أخر الثواني كلما كان الأهلي عائدا من إفريقيا، الأمر الذي تكرر في مواجهة الجونة وغيرها والتي أنتهت أيضا بالتعادل الإيجابي.

وأكمل الأهلي سلسلة التعادلات في الأوقات الأخيرة ويستعرضها دوت الخليج :

البنك الأهلي 1/1 في الدقيقة 86 الجونة اتعادل 1/1 في الدقيقة 86 الزمالك اتعادل 1/1 في الدقيقة 80 بيراميدز اتعادل 2/2 في الدقيقة 94