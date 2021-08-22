/646485/خد-فلوسها-وهرب-القبض-على-نصاب-محترف-أوهم--سيدة--بتوليد-أموالها-بالسحر-والشعوذة

أوهم شخص أجنبي الجنسية، سيدة بقدرته على مضاعفة أموالها من خلال أعمال السحر والشعوذة إلا إنها اكتشفت أنه استولي علي أموالها وهرب حتي تم ضبطه.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة

وكان تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا من المقدم محمود أبو الحسن رئيس مباحث حدائق القبة بورود بلاغ من ربة منزل بسابقة تعرفها على شخص إدعى قدرته على مضاعفة المبالغ المالية من خلال أعمال السحر والشعوذة فقامت بتسليمه مبلغ مالى لمضاعفته وتنفيذاً للإتفاق المبرم بينهما سمحت له بالمبيت بالشقة سكنها منفرده إلا أنها اكتشفت تعرضها لواقعة نصب وقيامه بالإستيلاء على المبلغ المالى ولاذ بالفرار.

تحريات المباحث

بإجراء تحريات رجال المباحث وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخص "يحمل جنسية أجنبية" مقيم في مصر القديمة وله محل سكن آخر بالجيزة، وأمكن ضبطه.

أقوال المجني عليها

وبمواجهته بأقوال المجنى عليها أيدها وإعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى "من متحصلات الواقعة" بمسكنه كما أضاف بأن باقى المبلغ المالى المستولى عليه قام بإرساله إلى عائلته خارج البلاد وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم وإتهمته بالنصب عليها.