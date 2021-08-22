/646484/النائب-محمد-المنزلاوى--تفعيل-الحضور-بالعام-الدراسى-الجديد-بداية-المواجهة-مع-التعليم-الموازى

أعلن النائب محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ تأييده التام لتصريحات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى التى أكد فيها أن العام الدراسي الجديد 2021-2022 يبدأ بشكل نظامي وبحضور كامل من أبنائنا الطلاب وتفعيل الحضور والغياب والمعلمين والاداريين وتكون المصادر الرقمية والاونلاين مكملة للعملية التعليمية وليست بديلا لها إلا في حالات الضرورة القصوى والوباء.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب محمد المنزلاوي بشأن تفعيل الحضور بالمدارس

الثانوية العامة

وطالب النائب محمد المنزلاوى ، عضو مجلس النواب، فى بيان له اصدره اليوم من الدكتور طارق شوقى تطبيق هذه التصريحات بكل قوة على ارض الواقع مؤكداً أن ذلك الامر سيكفل القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية والسناتر مؤكداً أن غياب تلاميذ المدارس الثانوية والمعلمين والاداريين بمختلف انواعها وفى مقدمتها مدارس التعليم الثانوى كانت السبب الرئيسى فى انتشار التعليم الموازى خارج المؤسسات التعليمية .

الاجراءات الاحترازية

كما طالب النائب محمد المنزلاوى من الدكتور طارق شوقى اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد من يخالفون هذه التصريحات مع تشكيل لجان تكون مختصة بالمرور المفاجئ على جميع المدارس لرصد مخالفات جميع المتغيبين سواء من التلاميذ او المعلمين والاداريين لتوقيع العقوبات المناسبة ضدهم