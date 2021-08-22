/646481/النائب-عبد-الرحمن-راضي-يطالب-بإيجاد-حلول-عاجلة-لمشكلات-الباعة-الجائلين-ببولاق-ابو-العلا

طالب النائب محمد عبد الرحمن راضى، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج وبولاق أبو العلا، من الحكومة سرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة للباعة الجائلين من اصحاب عرض الملابس الجاهزة فى منطقة الوكالة ببولاق أبو العلا خاصة بعد التكدس الكبير داخل مختلف شوارع منطقة أبو العلا .

دوت الخليج يرصد تعليق النائب عبد الرحمن راضي بشأن الباعة الجائلين وتساءل " راضى " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قائلاً : لماذا تصمت الحكومة عن حل مشكلات هؤلاء البائعين الشرفاء ؟ ولماذا لايتم تنظيم عملهم بصورة حضارية ومشرفة حتى لايتعرضون باستمرار لما يسمى بحملات البلدية ؟ وطالب النائب محمد عبد الرحمن راضى من وزير التنمية المحلية سرعة التدخل لعمل تنظيم للباعة الجائلين بهذه المنطقة المهمة بشرط الا يتم الاضرار بهؤلاء التجار الشرفاء خاصة أن هناك اقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء ملابسهم لسبب رئيسى وهو مناسبة اسعار منتجاتهم مع دخولهم البسيطة مؤكداً ضرورة عقد حوار مجتمعى بين المسئولين بوزارة التنمية المحلية والباعة الجائلين بالوكالة لمعرفة جميع مشكلاتهم واتخاذ الاجراءات والقرارات الفورية لحلها

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