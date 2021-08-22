في اليوم العالمي لذكري ضحايا الارهاب..محمد السلاب : شهداء مصر في سيظلو فى ذاكرة الوطن

/646480/في-اليوم-العالمي-لذكري-ضحايا-الارهابمحمد-السلاب--شهداء-مصر-في-سيظلو-فى-ذاكرة-الوطن

وجه النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب، تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى اليوم العالمي لتخليد ضحايا الإرهاب، حيث وصفه بالقائد الذى وقف بشجاعة متسلحا بدعم الشعب المصري ضد الجماعات المتطرفة والإرهابية في ثورة ال ٣٠ من يونيو.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب محمد السلاب فى ذكري اليوم العالمي لضحايا الارهاب اليوم العالمي لضحايا الإرهاب وأشار النائب محمد السلاب، عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي استجاب لنداء ملايين المصريين وتصدى لما تلى ذلك من محاولات لضرب الدولة واستهداف جموع المصريين التي وقف في مواجهتها أبناء الشعب المصري جيش وشرطة وشعب وسقط منهم شهداء دفاعا عن الوطن. وأكد النائب محمد السلاب أننا في ذكرى تخليد ضحايا الإرهاب نتذكر جميعا شهداء مصر من الجيش والشرطة والمدنيين الذين ضحوا بحياتهم ومستقبلهم وتركوا أسرهم دفاعا عن تراب هذا الوطن.

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