/646479/برسالة-مؤثرة-الحكم-الدولي-جهاد-جريشة-يعلن-إعتزال-التحكيم

أعلن جهاد جريشة الحكم الدولي المصري اليوم الأحد اعتزاله بشكل رسمي التحكيم بعد نهاية موسم 2020-2021، بعد نجاح وتقدم وبصمة قوية تركها في عالم التحكيم المصري، والإفريقي.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وكتب جريشة، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رسالة لكل من سانده وحاربه بالإضافة لتوجيه الشكر للاتحاد العربي لكرة القدم على تواجده ضمن طاقم التحكيم المصري الذي أدار مباراة نهائي البطولة العربية امس السبت بين الرجاء المغربي واتحاد جدة السعودي بقيادة حكم الساحة محمود البنا.

أبرز أرقام جريشة في التحكيم

واكتفى جريشة مع نهاية عام 2021 بما قدمه في التحكيم على مدار سنوات شهدت مشاركته في كأس العالم روسيا 2018، وادارته بدور المجموعات مباراة انجلترا ضد بنما، والتي انتهت بفوز المنتخب الانجليزي بنتيجة (6/1).

واحتسب جريشة ركلتي جزاء لمصلحة المنتخب الإنجليزي سجل منهما المهاجم هاري كين هدفين.

وكان جريشة شاهداً على حدثين تاريخيين شهدتما مباراة إنجلترا وبنما، أولهما تسجيل المنتخب البنمي أول هدف له في تاريخه بالمونديال، وثانيهما أن فوز انجلترا بنتيجة (6/1) يعد هو الفوز الأكبر في تاريخ منتخب البلاد على مدار مشاركاته بكأس العالم.