/646476/انهيار-جسر-شبراخيت-يثير-الذعر-بين-المارين-من-أهالي-البحيرة-صور

حالة شديدة من الإستياء تسود مواطنى القرى الواقعة على طريق الهوارية، بنطاق الوحدة المحلية بالرحمانية،بمحافظة البحيرة بسبب تجاهل الوحدة المحلية بالرحمانية ومسئولى الطرق لإنهيار اجزاء من جسر مصرف شبراخيت عند موقف الهوارية بالطريق المؤدي لقري بشارة والقهوقية وابو خراش، وسط تخوفهم من سقوط السيارات بالمجري المائي بجانب الطريق، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ذعر بين الأهالي بسبب انهيار جسر شبراخيت

يعتبر جسر مصرف شبراخيت بالهورية من أحد الطرق المهمة والحيوية بمركز الرحمانية ، والذي يخدم اكثر من 20 الف مواطن يوميا،ما بين موظفين وعمال وطلاب مدارس وجامعات، وغيرهم، حيث لحظ المواطنين انهيار جزئى عند بداية الطريق بطول 50 متراً، بالقرب من قرية الهوارية من جانب طريق دمنهور دسوق، وهذا الانهيار، يثير الخوف بين المارين على الطريق يومياً، من السقوط في المجرى المائي.

وحذر ناجي شعيب ، أحد السائقين من وقوع كارثة على الطريق، مؤكداً أن هذا الانهيار يشكل خطراً حقيقياً على حياة المواطنين، خاصة أن الطريق يجاوره مصرف، ما يعنى أن الانهيار قابل للزيادة.

قلق الأهالي بسبب الجسر

وقال اشرف جمال احد السكان المجاورين للطريق أصبحنا فى قلق ورعب على أولادنا وأطفالنا الصغار، الذين يمرون على الطريق يومياً ذهاباً وعودة، خاصة من أبناء القرى الذين ينتقلون عبر هذا الطريق، لتلقى التعليم واللذين يستقلون التكاتك والسرفيس.

وعلى جانب اخر اكد المهندس عادل العباسي رئيس مدينة الرحمانية انه تم التعامل مع هذا الانهيار فور الابلاغ عنة ولكن فجأنا بتكرار هذه المشكلة في نفس مكان الانهيار، مضيفاً ان هذه المشكلة مسئله وقت وسوف يتم عمل خوازيق بجور الجرف المنهار لعدم تكرير المشكلة مرة أخرى.