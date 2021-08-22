/646483/د-عمرو-حسن-ضبط-النمو-السكانى-اول-فصول-التخطيط-القومى

قال الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، أن الدولة المصرية استطاعت خلال ٧ سنوات تحقيق المستحيل وقامت بتنفيذ وحدات سكنية تعادل ما تم تنفيذه خلال ۳۸ عام اى من عام ١٩٧٦ وحتى عام ٢٠١٣.

وأضاف الدكتور عمرو حسن:" فنجد انه فى الفترة منذ عام ١٩٧٦حتى ٢٠٠٥ ( ٣٠ سنة ) تم تنفيذ 1,2 مليون وحدة سكنية اى بمعدل 42 الف وحدة كل عام ، وفى الفترة من عام ٢٠٠٥ حتي عام ٢٠١٣ ( ٨ سنوات ) تم تنفيذ 383 الف وحدة سكنية اى بمعدل 48 الف وحدة كل عام ، اما فى الفترة من ٢٠١٥ وحتى الان ( ۷ سنوات ) نفذت الدولة حوالى مليون وحدة سكنية اى ما يعادل الف وحدة كل عام ، وهذا انجاز غير مسبوق".

واستتطرد:" وقد تبنت رؤية مصر ٢٠٣٠ الحق في السكن الكريم كواحدة من أهم حقوق الإنسان ، وقد رصدت الدولة المليارات للقضاء على هذه العشوائيات التى تشوه وجه الوطن، حيث إن ضبط النمو السكاني الكبير يجب أن يكون هو كلمة المستقبل ، وأن يكون شعارنا الاجتماعي الحياة الجيدة قبل الجديدة، وأن يكون لدينا ، التخطيط السكاني و تخطيط الأرض هو أول وأهم فصول التخطيط القومي".