/646471/كيفية-تسجيل-رغبات-الكليات-في-موقع-بوابة-الحكومة-المصرية-للتنسيق

انطلقت أمس السبت المرحلة الأولى للتنسيق للالتحاق بالجامعات بدء من تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى وحتى الأربعاء الموافق 25/8/2021، وذلك طبقا للحد الأدنى من المجموع الذي حددته الوزارة .

دوت الخليج يرصد كيفية تسجيل الرغبات للتنسيق فى الجامعات

التنسيق

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالى أعلنت الحد الأدنى للمجموع لطلاب الشعبة الادبية بالمرحلة الأولى للتنسيق عند 328 درجة وأكثر ، بنسبة بلغت 80.00% وبإجمالى عدد طلاب 16293.

ويتم اختيار الرغبات من خلال رابط التنسيق الإلكترونى على موقع وزارة التعليم العالي، على أن يبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، كما طالبت الوزارة بضرورة الاتزام بالاجراءات الاحترازية واراتداء الكمامة، لافتة إلى أنه لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتداء الكمامة واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

ويستطيع الطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي به أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات ، فضلا عن اتاحة الموقع لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.