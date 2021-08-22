/646465/أحداث-رياضية-تنتظرك-اليوم-الأحد-مواجهات-قوية-أبرزها-آرسنال-وتشيلسى-في-الدوري-الإنجليزي-وريال-مدريد-أمام-ليفانتي-في-غياب-مودريتش

تنطلق اليوم العديد من المباريات المهمة فى مختلف دوريات العالم ، أبرزها قمة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي وهى مواجهة ينتظرها عشاق البريميرليج، واستعدادات قوية قبل انطلاقة الجولة الـ 33، من قبل الفريق الثالث (غزل المحلة، وادي دجلة، البنك الأهلي، الإسماعيلي) المهدد بالهبوط في الدوري المصري الممتاز، بجانب أسوان والإنتاج الحربي.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل

الدورى الإنجليزى

آرسنال×تشيلسي–5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ساوثهامتون×مانشستر يونايتد – 3 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

وولفرهامبتون× توتنهام–3 مساء

الدورى الأسبانى

ريال سوسييداد× رايو فاليكانو– 5 مساء

أتلتيكو مدريد× إلتشي– 7:30 مساء

ليفانتي× ريال مدريد – 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدورى الإيطالى

أودينيزي× يوفنتوس– 6:30 مساء

بولونيا× ساليرنيتانا–6:30 مساء

نابولي× فينيزيا– 8:45 مساء

روما× فيورنتينا– 8:45 مساء

الدورى الألمانى

هوفنهايم× يونيون برلين– 3:30 مساء

بايرن ميونيخ× كولن– 5:30 مساء

الدورى الفرنسى

ليون× كليرمون– 1 ظهرا

مونبلييه× لوريان– 3 مساء

ستراسبورج× تروا– 3 مساء

رين× نانت– 5 مساء

نيس× مارسيليا– 8:45 مساء

غياب مواجهات الدوري المصري

أما عن الدورى المصرى فلا توجد مواجهات اليوم ، فقد انتهت الجولة الـ 32 وشهدت تصدر نادى الزمالك لجدول ترتيب المسابقة ووصوله إلى النقطة رقم 76، بعد التغلب على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، ليقترب أكثر من التتويج ببطولة الدورى المصرى ، حيث تفصله 3 نقاط فقط عن التتويج بلقب الدوري بشكل رسمي.

كما شهدت الجولة الـ 32 هبوط فريقي الإنتاج الحربي وأسوان، لدوري الدرجة الثانية، قبل جولتين من نهاية المسابقة.

ومن المفترض أن يكون الفريق الثالث الهابط إلى الدرجة الثانية، واحد من الفرق التالية:

غزل المحلة والبنك الأهلي، ووادي دجلة والاسماعيلي.

الفرق المهددة بالهبوط

غزل المحلة والبنك الأهلي، ووادي دجلة والاسماعيلي.

ويستعرض دوت الخليج نتائج تلك الفرق في أخر 5 مواجهات:

غزل المحلة: تعادل في مبارتيين وخسر في 3 مواجهات.

البنك الأهلي: حقق الفوز في مباراة وحيدة وتعادل في 4 مواجهات.

وادي دجلة: حقق الفوز في مباراة وحيدة، وتعادل في مباراتيين وخسر في مثلهم.

الاسماعيلي: خسر في 3 مباريات وتعادل في مباراتيين.

ويتبقى لكل فريق منهم مبارياتيين.

يواجه فريق وادي دجلة كل من: سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي.

ويواجه فريق البنك الأهلي كل من: الاتحاد السكندري، والزمالك.