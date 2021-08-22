التعليم: استقبال 215 ألف تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم استقبال 215 ألف تظلم فى مليون و94 ألف ورقة امتحانية منذ الساعة الثالثة عصر الأمس وحتى الآن، منهم 118 ألف طالب ناجح و 67 ألف طالب دور ثانى و 30 ألف طالب راسب.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات وتعليمات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، منها عدم سداد أية رسـوم "لتظلـم مجانى" ولا توجـد قيود على عدد المـواد المتظلم منـها، ومدة التظلـم إسبـوع يبدأ من السبت 21-08-2021 م وحتى الخميـس 26-08-2021 م، ويتم تحديـد ( المادة أو المواد ) المتظـلم منهـا.

وأوضحت الوزارة، أنه لا يجوز التسجيل أكثر من مرة أو التعديـل بعد إنتهاء عملية التسجيل، مع ضرورة متابعة الموقع بعد التسجيل للإطلاع على نتيجة طلب التظلم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة، وذلك عبر الرابط التالي:https://tazalom.emis.gov.eg

وأكدت الوزارة فى بيان لها: تم الإعلان عن الرابط الإلكترونى لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة مجانًا ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى يوم 13 سبتمبر القادم،

وأوضحت الوزارة أن الفحص يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويًا إذا تطلب الأمر.

وسوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًا موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.