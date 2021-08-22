هالة زايد: إنشاء أول مستشفى مصرى ومدرسة تمريض بجيبوتى الشهر المقبل

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم الانتهاء من إعداد التصميمات الخاصة بإنشاء أول مستشفى مصرى تخصصى بدولة جيبوتى بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير الاحتياجات الطبية للشعب الجيبوتي.

وأضافت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن، للإعلان عن سبل التعاون بين مصر ودولة جيبوتى فى مجال الصحة العامة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة ووفد من دولة جيبوتى رفيع المستوى وعلى رأسهم السفير الجيبوتى بالقاهرة، أن الشهر المقبل سيشهد بدء تنفيذ الأعمال الخاصة بأول مستشفى تخصصى مصرية بجيبوتى، لافتة إلى أنه من المقرر أن يتم إنشاء مدرسة تمريض و نقطة إسعاف بتجهيز مصرى بالكامل كملحق بالمستشفى المصرى التخصصى بجيبوتى لتقديم كل الدعم الصحى للشعب جيبوتى.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن خروج 107 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 235424 حتى أمس الجمعة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 164 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 285995 من ضمنهم 235424 حالة تم شفاؤها، و 16654 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.