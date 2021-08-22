وزيرا التعليم العالي والتجارة والصناعة يفتتحان النسخة الخامسة لمعرض التعليم العالي

افتتح د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، صباح اليوم الأحد، المعرض التعليمي الخامس الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم، برعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويقام خلال الفترة من 22 - 23 أغسطس، بمشاركة 40 جامعة ومعهداً، وذلك بأرض المعارض بمدينة نصر، بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، ود.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي ولفيف من السادة رؤساء الجامعات وقيادات وزارة التعليم العالي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

قدم وزير التعليم العالي الشكر لمؤسسة "أخبار اليوم" على تنظيم معرض التعليم العالي، الذي يشهد مشاركة كبيرة من الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العالية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بمجال التعليم العالي الذي يشهد طفرة خلال السبع سنوات الأخيرة، سواء على مستوى إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة ومتنوعة وتحسين ودعم البنية الأساسية لمؤسسات التعليم العالي القائمة أوعلى مستوى جودة الخدمات المقدمة في المؤسسات الأكاديمية.

واستعرض د. خالد عبدالغفار بعضا من الجهود والخطوات الكبيرة التي قطعتها الدولة المصرية للارتقاء بالتعليم العالي، ومنها إنشاء 4 جامعات حكومية جديدة، وإنشاء 100 كلية ومعهد في الجامعات القائمة، وإنشاء 3 جامعات تكنولوجية تمثل باكورة مسار تعليمي جديد، يعيد للتعليم الفني والتكنولوجي مكانته في الدولة والمجتمع، وجاري إنشاء 6 جامعات تكنولوجية أخرى، في إطار مشروع قومي يستهدف إنشاء جامعة تكنولوجية بكل محافظة، بجانب إنشاء 4 جامعات أهلية ذكية بمواصفات دولية (الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة)، وجاري حاليا إنشاء ١٤ جامعة أهلية من خلال الجامعات الحكومية.

وأضاف الوزير أنه تم إنشاء 18 جامعة خاصة جديدة، ليتضاعف بذلك عدد الجامعات الخاصة والأهلية إلى 36 جامعة تضم 264 كلية، فضلاً عن إنشاء 14 معهدًا عاليًا خاصًا جديدًا، وانشاء 4 مؤسسات جامعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تستضيف 5 أفرع لجامعات أجنبية مرموقة، مشيرًا إلى تضاعف أعداد الكليات والبرامج الدراسية الحاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث زاد عددها من 46 إلى 186 كلية وبرنامجًا بنهاية عام 2020، بينما تشهد السنوات القليلة الماضية تقدم مستمر للجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، كما يعكس قدرة الجامعات المصرية على المنافسة والحصول على مكانة علمية أفضل.

وأشار د. عبدالغفار إلى أن الطفرة الهائلة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي حدثت نتيجة تكاتف كافة مؤسسات الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع ممثلة في القطاعين الخاص والأهلي، وبدعم هائل وغير مسبوق من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقد التقى وزير التعليم العالي بعدد من ممثلي الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد وتعرف على آخر المستجدات لديهم في تطوير العملية التعليمية، والبرامج الجديدة التي يقدموها لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

جدير بالذكر أن معرض التعليم العالي يهدف إلى إتاحة الفرصة لجميع الجامعات والمعاهد أن تقوم بالترويج لأفضل البرامج والتخصصات التي لديها، وكذلك عرض التخصصات المختلفة بكل كلية من كليات الجامعات وشروط القبول بها، كما يساهم المعرض في مساعدة الطلاب على اختيار التخصص المناسب لقدراتهم ومهاراتهم.