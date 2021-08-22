إغلاق 220 منشأة طبية بدون ترخيص فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بغلق 220 منشأة طبية تشمل عيادات تخصصية ومعامل تحاليل ومراكز صحيه وتغذية علاجية ومراكز اشاعات وعلاج إدمان وبنك دم وحضانات وغرف عمليات بمستشفيات بنطاق المحافظة لإدارتها وتشغيلها بدون ترخيص وضبط عددا من المخالفات بها.





وأكد محافظ الجيزة أن قرارات الغلق جاءت عقب حملات التفتيش التى نفذتها مديرية الصحة ممثلة فى الإدارة العامة للعلاج الحر بالتعاون مع أجهزة المحافظة بالأحياء والمراكز على المنشآت الطبية التى يتم إدارتها وتشغيلها دون ترخيص خلال الفترة الماضية. وشمل قرار محافظ الجيزة الغلق الإدارى لتلك المنشأت الطبية الواقعة بأحياء ومراكز ومدن بولاق الدكرور وشمال الجيزة والهرم والعجوزة والدقى والعمرانية والطالبية وحدائق الاهرام والحوامدية وأبو النمرس و6 أكتوبر والشيخ زايد. وكلف المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمراكز الصحية الكائنة بنطاقهم وغلق أى منشأة مخالفة للشروط الصحية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة. ووجه المحافظ بقطع المرافق عن المنشآت المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها والمرور الدورى عليها للتأكد من عدم تكرار فتحها.

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