إعادة تشغيل قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الأحرار التعليمى فى الزقازيق

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنه تم اليوم إعادة تشغيل قسم جراحه القلب والصدر بمستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، بعد توقفه بسبب جائحة كورونا، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع المعهد القومى للقلب ومستشفى شبين الكوم التعليمى.





وأوضح السودة، أن ذلك يأتى فى إطار توفير الأساتذة المتخصصين للقيام بعمليات القلب المفتوح بغرض القضاء على قوائم الانتظار، وتدريب شباب الأطباء بالمستشفى لضمان استمرارية الخدمة الطبية بكفاءة ونجاح. وأكد رئيس الهيئة، أنه تم إجراء أول جراحة قلب مفتوح بالقسم على يد الدكتور أحمد مصطفى عمران استشارى جراحه القلب والصدر بمعهد القلب والدكتورة حنان فخر الدين رزق قنديل استشارى التخدير شبين الكوم التعليمى، بمعاونة فريق طبى من مستشفى الأحرار التعليمى مكون من الدكتور إبراهيم محمد عفيفى والدكتور محمد عبد الله موسى والدكتورة سارة مبارك إبراهيم وأطباء الرعايه الدكتور محمد عبدالعزيز والدكتور مينا سامى. وأضاف أن المستشفى أدت دورها على أكمل وجه فى مواجهة جائحة كورونا بموجاتها الثلاثة وضربت الأطقم الطبية بها أروع الأمثلة فى الإخلاص والتفانى فى أداء الواجب، حيث تقوم المستشفى بخدمة ما يقرب من ١٠ ملايين مواطن من أبناء محافظتى الشرقية والدقهلية.

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