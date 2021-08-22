خالد عبد الغفار ووزيرة التجارة يفتتحان النسخة الـ5 لمعرض التعليم العالى

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، صباح اليوم الأحد، المعرض التعليمى الخامس الذى تنظمه مؤسسة أخبار اليوم، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذى يقام خلال الفترة من 22 - 23 أغسطس، بمشاركة 40 جامعة ومعهداً، وذلك بأرض المعارض بمدينة نصر، بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفى رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، والدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات وزارة التعليم العالى، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.





قدم وزير التعليم العالى الشكر لمؤسسة "أخبار اليوم" على تنظيم معرض التعليم العالى، الذى يشهد مشاركة كبيرة من الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العالية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماما بالغا بمجال التعليم العالى الذى يشهد طفرة خلال السبع سنوات الأخيرة، سواء على مستوى إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة ومتنوعة وتحسين ودعم البنية الأساسية لمؤسسات التعليم العالى القائمة أوعلى مستوى جودة الخدمات المقدمة فى المؤسسات الأكاديمية.

واستعرض خالد عبدالغفار بعضا من الجهود والخطوات الكبيرة التى قطعتها الدولة المصرية للارتقاء بالتعليم العالى، ومنها إنشاء 4 جامعات حكومية جديدة، وإنشاء 100 كلية ومعهد فى الجامعات القائمة، وإنشاء 3 جامعات تكنولوجية تمثل باكورة مسار تعليمى جديد، يعيد للتعليم الفنى والتكنولوجى مكانته فى الدولة والمجتمع، وجارى إنشاء 6 جامعات تكنولوجية أخرى، فى إطار مشروع قومى يستهدف إنشاء جامعة تكنولوجية بكل محافظة، بجانب إنشاء 4 جامعات أهلية ذكية بمواصفات دولية (الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة)، وجارى حاليا إنشاء 14 جامعة أهلية من خلال الجامعات الحكومية.

وأضاف الوزير أنه تم إنشاء 18 جامعة خاصة جديدة، ليتضاعف بذلك عدد الجامعات الخاصة والأهلية إلى 36 جامعة تضم 264 كلية، فضلاً عن إنشاء 14 معهدًا عاليًا خاصًا جديدًا، وانشاء 4 مؤسسات جامعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تستضيف 5 أفرع لجامعات أجنبية مرموقة، مشيرًا إلى تضاعف أعداد الكليات والبرامج الدراسية الحاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث زاد عددها من 46 إلى 186 كلية وبرنامجًا بنهاية عام 2020، بينما تشهد السنوات القليلة الماضية تقدم مستمر للجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية، كما يعكس قدرة الجامعات المصرية على المنافسة والحصول على مكانة علمية أفضل.

وأشار عبدالغفار إلى أن الطفرة الهائلة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى حدثت نتيجة تكاتف كافة مؤسسات الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع ممثلة فى القطاعين الخاص والأهلى، وبدعم هائل وغير مسبوق من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

والتقى وزير التعليم العالى بعدد من ممثلى الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد وتعرف على آخر المستجدات لديهم فى تطوير العملية التعليمية، والبرامج الجديدة التى يقدموها لتلبية احتياجات سوق العمل المحلى والدولى.

جدير بالذكر أن معرض التعليم العالى يهدف إلى إتاحة الفرصة لجميع الجامعات والمعاهد أن تقوم بالترويج لأفضل البرامج والتخصصات التى لديها، وكذلك عرض التخصصات المختلفة بكل كلية من كليات الجامعات وشروط القبول بها، كما يساهم المعرض فى مساعدة الطلاب على اختيار التخصص المناسب لقدراتهم ومهاراتهم.