عاجل.. وزيرة الصحة: بدء تنفيذ أول مستشفى مصرى تخصصى بجيبوتى الشهر المقبل

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم الانتهاء من إعداد التصميمات الخاصة بإنشاء أول مستشفى مصرى تخصصى بدولة جيبوتى بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لتوفير الاحتياجات الطبية للشعب الجيبوتى.





وأضافت وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفى عقدته، اليوم، مع وزير صحة جيبوتى الدكتور محمد ورسما ضريا، بمقر ديوان عام الوزارة؛ للإعلان عن سبل التعاون بين البلدين فى مجال الصحة العامة، بحضور وفد رفيع المستوى من دولة جيبوتى، وعلى رأسهم السفير الجيبوتى بالقاهرة- أن الشهر المقبل سيشهد بدء تنفيذ الأعمال الخاصة بالمستشفى، لافتة إلى أنه من المقرر أن يتم إنشاء مدرسة تمريض ونقطة إسعاف بتجهيز مصرى بالكامل كملحق بالمستشفى؛ لتقديم كل الدعم الصحى للشعب جيبوتى.

من ناحيته، أكد وزير الصحة الجيبوتى أن المستشفى المصرى التخصصى الجارى إنشاؤها بجيبوتى تعد هدية من الشعب المصرى، مؤكدا أن هذا المستشفى سيكون أول مستشفى تخصصى للنساء والتوليد بدولة جيبوتى.

وأوضح الوزير الجيبوتى أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بمصر بتقديم الدعم الطبى للشعب الجيبوتى.