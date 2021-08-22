وأضافت وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفى عقدته، اليوم، مع وزير صحة جيبوتى الدكتور محمد ورسما ضريا، بمقر ديوان عام الوزارة؛ للإعلان عن سبل التعاون بين البلدين فى مجال الصحة العامة، بحضور وفد رفيع المستوى من دولة جيبوتى، وعلى رأسهم السفير الجيبوتى بالقاهرة- أن الشهر المقبل سيشهد بدء تنفيذ الأعمال الخاصة بالمستشفى، لافتة إلى أنه من المقرر أن يتم إنشاء مدرسة تمريض ونقطة إسعاف بتجهيز مصرى بالكامل كملحق بالمستشفى؛ لتقديم كل الدعم الصحى للشعب جيبوتى.
من ناحيته، أكد وزير الصحة الجيبوتى أن المستشفى المصرى التخصصى الجارى إنشاؤها بجيبوتى تعد هدية من الشعب المصرى، مؤكدا أن هذا المستشفى سيكون أول مستشفى تخصصى للنساء والتوليد بدولة جيبوتى.
وأوضح الوزير الجيبوتى أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بمصر بتقديم الدعم الطبى للشعب الجيبوتى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. وزيرة الصحة: بدء تنفيذ أول مستشفى مصرى تخصصى بجيبوتى الشهر المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.