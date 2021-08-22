زاهى حواس يزيل الستار عن الاكتشافات الأثرية الجديدة بمنطقة سقارة

جدة - نرمين السيد - ألقى الدكتور زاهى حواس، رئيس مركز للمصريات بمكتبة الإسكندرية محاضرة بلوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حول الاكتشافات الأثرية الأخيرة،، مؤكدا أن هذا الحدث يعتبر دعاية قوية للثقافة والسياحية فى مصر.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى أقامه السفير أحمد شاهين قنصل مصر العام فى لوس أنجلوس، فى السفارة المصرية.

واستعرض حواس، إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل الحفاظ على آثار مصر، والمتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة، وترميم القاهرة الخديوية والقاهرة الإسلامية.

وأوضح حواس، تفاصيل الاكتشافات الأثرية الجديدة فى منطقة سقارة بجوار هرم الملك تتى، مشيرا إلى أن البعثة المصرية عثرت على بردية طولها 5 أمتار، و"بلطة" من البرونز خاصة بأحد جنود الجيش، فضلا عن بعض الألعاب، ومراكب وأقنعة خشبية، ولوحة وتوابيت الدولة الحديثة.

وتحدث عن المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، والتى يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أى منذ 3000 عام.

ويعود تاريخ المدينة إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أى منذ 3000 عام.

وقال حواس إن العمل بدأ فى هذه المنطقة للبحث عن المعبد الجنائزى الخاص بالملك، توت عنخ آمون، لأنه تم العثور من قبل على معبدى كل من "حور محب" و"آى".

وأضاف أن هذه المدينة هى أكبر مستوطنة إدارية وصناعية فى عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر.

والتقى حواس، الفنانة العالمية جاكلين بيسيه، ودعاها لزيارة مصر والحفائر بسقارة والأقصر.

حضر المحاضرة العديد من علماء المصريات والشخصيات العامة والفنانين.