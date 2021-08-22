معدلات قياسية فى حجم التداول وحركة الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الاسكندرية، أحمد بريقع، فى بيان، اليوم الأحد، إن "البضائع المحواه" تصدرت طليعة البضائع التى شهدت ازديادا خلال يوليو إذ بلغت نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق 16% تليها فى مقدار الزيادة البضائع العامة بواقع 5%.
وأضاف أن حجم البضائع الصادرة من خلال ميناء الاسكندرية خلال يوليو الماضى بلغ مليون طن، كما شهدت حركة الملاحة البحرية للسفن المترددة على ميناء الإسكندرية زيادة بلغت 5%؛ والعبارات 25%، وسفن البضائع العامة 22%، وفى سفن الصب السائل 19% خلال يوليو الماضى.
وأكد أن هذه الزيادة فى معدلات معدلات التداول وحركة الملاحة نتيجة جهود وتوجيهات رئيس الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، الربان طارق شاهين، وكذلك إتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعى المستمر لتقليل التكدسات بالميناء.
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