/646468/بالصور-هيام-الطباخ-تتفقد-مصابي-حادث-تصادم-أتوبيس-فريق-كرة-السرعة-التابع-لكفر-الشيخ

قامت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأاحزاب والسيساسيين، بزيارة مصابي حادث تصادم أتوبيس فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ والذي وقع فجر اليوم على طريق القاهرة - الاسكندرية الزراعي.

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وكتبت الطباخ على صفحتها الرسمية فيس بوك أنها تواصلت تواصلت مع السيد المحافظ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والسيد نائب محافظ المنوفية محمد موسى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وغرفة عمليات المحافظة وايضا مع عميد كلية الطب الذي سيقوم فورا بارسال فريق طبي عاجل ومتخصص لمستشفي الجامعه .

والتواصل معالدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضه والدكتور يوسف وردانى مساعد وزير الشباب والرياضه وقد ارسل فريق معاون للتواجد بجانب المصابين بالمستشفى الجامعى.

وأضافت أن محافظ كفر الشيخ متواصل طوال الوقت مع محافظ المنوفيه والساده المسؤلين بعد اخطاره بالحادث من قبل السيده النائبه.

وقد تواصلت النائبه مع الاهالى والمسؤلين عن اللعبه بدسوق والجميع الان يبذل ما يملك ويقدم كل إمكانياته.