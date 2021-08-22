/646452/تعرف-على-أهم-مباريات-اليوم-الأحد-على-رأسهم-ديربي-لندن-بالدوري-الإنجليزي

يشهد اليوم الأحد الموافق الثاني والعشرون من أغسطس على العديد من المباريات في مختلف الدوريات العربية والأوروبية، ويأتي على رأسهم ديربي لندن بين ارسنال وتشيلسي، في لقاء الأشبوع الثاني من انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل

يحل فريق آرسنال ضيفاً ثقيلا على فريق تشيلسى اليوم فى في قمة مباريات الجولة الثانية من البريميرليج على ملعب الإمارات معقل فريق المدفعجية، في واحدة من أقوى ديربيات العاصمة الإنجليزية لندن.

مباريات الدوري الإنجليزي:

ارسنال وتشيلسي، الساعة الخامسة والنصف مساء.

ولفرهامبتون وتوتنهام هوتسبير، الساعة الثالثة مساء.

ساوثهامبتون ومانشستر يونايتد، الساعة الثالثة مساء.

الدوري الإسباني

ليفانتي وريال مدريد، الساعة العاشرة مساء.

اتليتيكو مدريد وألتشي، الساعة السابعة والنصف مساء.

ريال سوسيداد ورايو فايكانو، الساعة الخامسة مساء.

الدوري الإيطالي

روما وفيورونتينا، الساعة التاسعة إلا ربع مساء.

نابولي وفينيسيا، الساعة التاسعة إلا ربع مساء.

يوفينتوس وأودينيزي، الساعة السادسة والنصف مساء.

بولونيا وساليرنيتانا، الساعة السادسة والنصف مساء

الفرق الهابطة بالدوري المصري

بعد تعادل الإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري، وغزل المحلة مع البنك الأهلي، ودع فريقي أسوان والانتاج الحربي، رسميا بطولة الدوري الممتاز، ويتبقى ثالثهما، والذي لم يتحدد حتى الأن.

ومن المفترض أن يكون الفريق الثالث الهابط إلى الدرجة الثانية، واحد من الفرق التالية:

غزل المحلة والبنك الأهلي، ووادي دجلة والاسماعيلي.

الفرق المهددة بالهبوط

غزل المحلة والبنك الأهلي، ووادي دجلة والاسماعيلي.

ويستعرض دوت الخليج نتائج تلك الفرق في أخر 5 مواجهات:

غزل المحلة: تعادل في مبارتيين وخسر في 3 مواجهات.

البنك الأهلي: حقق الفوز في مباراة وحيدة وتعادل في 4 مواجهات.

وادي دجلة: حقق الفوز في مباراة وحيدة، وتعادل في مباراتيين وخسر في مثلهم.

الاسماعيلي: خسر في 3 مباريات وتعادل في مباراتيين.

ويتبقى لكل فريق منهم مبارياتيين.

يواجه فريق وادي دجلة كل من: سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي.

ويواجه فريق البنك الأهلي كل من: الاتحاد السكندري، والزمالك.

نجح فريق الإنتاج الحربي في تسجيل الهدف الأول المباراة في الدقيقة السادسة عشر من عمر المباراة، عن طريق حسن ياسين، وعاد فريق الاتحاد في نتيجة المباراة في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر اللقاء، عن طريق عادل بدر.