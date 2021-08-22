وزير الدفاع يغادر إلى روسيا ويحضر فعاليات اجتماع الجنة العسكرية المصرية الروسية

غادر القاهرة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، متوجهاً إلى العاصمة الروسية موسكو على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين .

ومن المقرر أن يحضر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة خلال زيارته لروسيا فعاليات الإجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية الروسية مع عدد من القادة والمسئولين بوزارة الدفاع الروسية، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ودعم علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين .