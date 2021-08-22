”السياحة والسفر” تختار متحف الأحياء المائية بالغردقة ضمن الـ10 الأفضل بالعالم

اختارت منصة السياحة والسفر العالمية تريب ادفايزر، متحف الأحياء المائية "جراند اكواريوم" بمدينة الغردقة ضمن أفضل 10 أماكن وعوامل جذب سياحى فى العالم لعام 2021، والفريد من نوعه فى مصر والثانى على الشرق الأوسط.

ويعتبر متحف الأحياء البحرية "جراند اكواريوم" الواقع فى جنوب مدينة الغردقة، أحد أهم المزارات السياحية بالبحر الأحمر، وإحدى أيقونات الجذب السياحى بالغردقة، إذ يعد قطعة من أعماق البحر تقام فوق سطح الأرض، حيث أحواض زجاجية ضخمة بداخلها كائنات بحرية ونهرية من أنواع مختلفة.

وقال على عبد الرازق مدير المتحف بالغردقة، إن المتحف عبارة عن احواض زجاجية ضخمة بداخلها عدة أنواع مميزة من الكائنات البحرية مثل القروش الضخمة واسماك المانتا الكبيرة والسلاحف والثعابين والأسماك المختلفة، وحصوله على اشادة من أكبر منصة سفر فى العالم بكونه ضمن أفضل 10 مواقع الجذب السياحى بالغردقة اعمل على الترويج السياحى الاكبر للغردقة والبحر الأحمر بشكل عام.

وأضاف عبد الرازق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المتحف اقيم بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر، وعدد من الوزارات مثل وزارة السياحة والبيئة وبتصميم بحثى علمى متكامل وتبلغ مساحة المبانى بداخله 22 ألف متر ويتيح المتحف لزائريه التواصل مع كائنات البحر الأحمر والتعرف عليها عن قرب من خلال أكثر من 22 حوضا تضم أكثر أنواع أسماك البحر الأحمر المعروفة والنادرة.

ويصنف متحف الأحياء المائية بالبحر الأحمر، السابع عالميا من حيث مساحة وكميات جالونات المياه بداخله، حيث يضم مليون جالون من المياه المالحة، وحين تنتهى المرحلة الثانية من تطويره سيضم 3.8 مليون جالون مياه، ليصل فى المرحلة الثالثة إلى 8.8مليون جالون من المياه المالحة ليضع مدينة الغردقة على قائمة أكبر مزارات العالم تنوعاً للمدن السياحية.

وتعد منصة تريب ادفايزر أكبر منصة لخدمات السياحة والسفر فى العالم، إذ تجمع التعليقات والآراء من مجتمع المسافرين حول أماكن الإقامة وتجارب المطاعم وشركات الطيران والرحلات البحرية فى جميع أنحاء العالم.